Hatay'da 10 yıl önce restore edilen asırlık taş binalar depremden sağlam çıktı

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HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Hatay'da 10 yıl önce restore edilen, anaokulu ve çok amaçlı salon olarak kullanılan biri 19'uncu, diğeri 20'nci yüzyıldan iki taş bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi bir hasar görmedi.

"Medeniyetler şehri" olarak anılan ve birçok kültürel zenginliği barındıran Hatay, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde en çok yıkıma uğrayan illerden biri oldu.

Depremde kentin önemli eserleri arasındaki bazı cami, kilise ve sinagoglar yıkılırken, kimi tarihi yapılar ise sarsıntıları az hasarla ya da hasarsız atlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Güllübahçe Mahallesi Silahlı Kuvvetler Caddesi'nde de üçüncü derece arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan çok sayıda tarihi ve tescilli yapı yıkıldı.

Bu caddede yer alan ve aynı yerleşkede Akdeniz mimarisi özelliklerini yansıtan iki okul binası depremden sağlam çıktı.

Moloz taş beden duvarları ve ahşap kirişli mimarisiyle bugünlere gelen 20'nci yüzyılın başlarında inşa edilmiş anaokulu ile bahçesindeki 19'uncu yüzyıl eseri çok amaçlı salon, çevresindeki tarihi çarşı ve tescilli yapıların yıkımına rağmen ayakta kalması dikkati çekti.

Hatay Valiliğince 10 yıl önce aslına sadık kalınarak restore edilen asırlık taş bina 2013'te Latife Hanım Anaokulu, diğeri ise Habib-i Neccar Çok Amaçlı Salonu olarak hizmet vermeye başladı.

Anaokulunun komşu yapılarının müşterek duvarlarındaki hasarlar dışında afete dair herhangi bir iz bulunmuyor.





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