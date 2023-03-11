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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İskenderun'da sahra hastanesini ziyaret etti

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İskenderun'da sahra hastanesini ziyaret etti

HATAY (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki bir özel okulun bahçesinde kurulan sahra hastanesine geldi.

Çocuklarla sohbet ederek oyuncak dağıtan Akşener, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, gönüllü doktorlardan hastanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde boş araziye kurulan geçici konaklama merkezinde ailelerle sohbet eden Akşener, Assan Limanı'na demirleyen "Osmangazi-1" gemisine geçerek burada misafir edilen depremzedelerle görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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