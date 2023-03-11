Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar İskenderun'da depremzede çocuklara dağıtıldı

HATAY (AA) - Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyasında, siyah beyazlı takımın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden taraftarın attığı binlerce oyuncak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara dağıtıldı.

Oyuncak dağıtımına katılan Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Cansızoğlu, Beşiktaş Kulübü ve vakıf olarak depremzede çocuklara yardımlarını devam ettireceklerini söyledi.

Cansızoğlu, sahadan toplanan oyuncaklara yenilerini eklediklerini belirterek, "Dışarıdan satın alarak dağıtmak değil, emeğimizle ürettiklerimizi onlarla paylaşıyoruz. Aynı zamanda Vodafone Park'taki büyük Beşiktaş taraftarlarının bize emanet ettiği oyuncakları çocuklara ulaştırıyoruz. Psikologlarımız, rehberlik danışmanlarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımızla bölgedeyiz. Biz sevgiyle emekle bu işi bir yere götüreceğimizi düşünüyoruz. Burada duygulanmamak elde değil." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Hentbol Şube Sorumlusu Mesut Çebi de kulüp olarak depremden etkilenen 11 ilde yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti.

İskenderun'a hentbol takımının otobüsüyle daha önce yardım malzemesi, şimdi oyuncak getirdiklerini aktaran Çebi, "Çok üzücü bir şey yaşadık, ülkece bundan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Beşiktaş olarak ve özellikle Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimiz, depremin ilk gününden beri bu konuyla alakalı çok hassas ve detaylı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Çebi, amaçlarının deprem bölgelerindeki insanların yüzlerini tebessüm ettirebilmek olduğunu dile getirdi.

Çocukların dertlerini biraz unutturabilmekten mutluluk duyacaklarını vurgulayan Çebi, "İnşallah böyle elim bir olay bir daha yaşanmaz. Vatanımıza milletimize çok geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da acil şifalar versin. Biz üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Allah vatanımıza milletimize yardımcı olsun. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ise Beşiktaş taraftarına ve yönetimine teşekkür etti.

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