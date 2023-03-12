Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremzedelere yardım için sahada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yıkımın yaşandığı kentlerden Sakarya'dan belediye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar yürütüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sakarya'dan bölgeye arama kurtarma ekipleri gitti ayrıca gıda, hijyen ve temizlik malzemesi desteği sağlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonlarıyla ilçe belediyeleri ve hayırseverlerin bağışlarıyla 200'den fazla yardım tırı depremzedelere ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Adıyaman ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kent kurma çalışmalarını da sürdürüyor.

- Belediye 500 personel ve 200 iş makinesiyle sahada

İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsünde tahsis edilen alanda kurulacak konteyner kentteki çalışmaları inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremin ilk gününden itibaren belediye olarak bölgede harekete geçtiklerini anlatan Yüce, arama kurtarma faaliyetlerinde yoğun gayret gösterdiklerini, ekiplerin enkaz altından 45 vatandaşı canlı çıkardığını anımsattı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına belediyenin tüm ekipmanıyla destek verdiğini belirten Yüce, 500 personel ve 200 iş makinesiyle sahada olduklarını söyledi.

- "Sakarya bölgeyle kardeş olmuştur"

Depremzedelerin gıda ve diğer temel ihtiyaçları için Sakarya'daki vatandaşların yardıma koştuğunu anlatan Yüce, Adıyaman ve İskenderun'da konteyner kent kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

İskenderun ile Sakarya'nın kardeş şehir olduğunu belirten Yüce, yapımı tamamlanan konteynerlerin Devlet Demiryolları tarafından ücretsiz taşındığını söyledi.

Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki illerde tüm birimleriyle yer aldığını, 3 yere de veteriner kliniği kurduklarını ifade etti.

Vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Yüce, "Berberinden veteriner kliniğine, sosyal donatı alanından çocuk oyun gruplarına, çadırdan konteynerine, altyapı ve üstyapısına kadar Sakarya bölgeyle hep kardeş olmuştur." dedi.

İskenderun'daki konteyner kentte kalacak depremzedelere hizmet etmesi için bir mobil aşevi kuracaklarını anlatan Yüce, şöyle devam etti:

"Hassasiyetimiz 1999 depreminden. O dönem Sakarya'nın Erenler ilçesi belediye başkanıydım. Depremde yıkılmış olan evden çıkan bir kardeşinizim. Allah canımızı bağışladı. O günkü çalışmalar dün gibi hafızamızda. Hemen hemen iki sene konteynerde yaşadım. Biz bu acıyı yaşadığımız, en iyi bilenlerden birisi olduğumuz için anında buraya konuşlandık. Ne yapmamız gerektiğini, hiç heyecanlanmadan yoğun bir şekilde sahaya girdik ve çalışmalarımızı yürüttük. Gördüğünüz gibi toparlanıyor artık her şey, hayat yavaş yavaş normale dönecektir. Normale dönmesiyle ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. En kısa zamanda normale döneceğine inanıyoruz."

Yüce, Sakarya'da yaklaşık 12 bin depremzedenin evlerde, yurtlarda ve otellerde misafir edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.