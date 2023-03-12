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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova Üniversitesi ile gönüllü veterinerlerden Hataylı hayvan yetiştiricilerine destek

AA

Çukurova Üniversitesi ile gönüllü veterinerlerden Hataylı hayvan yetiştiricilerine destek

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'a gelen Çukurova Üniversitesinden bir grup akademisyen, öğrenci ve veteriner ile alanda görev yapan gönüllü veterinerler, hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek sunuyor.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman ve beraberindeki ekip kırsal alandaki hayvan çiftliklerini tek tek ziyaret ediyor.

Hayvanlarda deprem nedeniyle oluşan yaralanma veya travmatik durumlara müdahale eden gönüllüler, birlikte çalıştıkları veteriner hekimlerle hastalıklara karşı aşı çalışmaları da yürütüyor.

Samandağ ilçesindeki çiftlikleri ziyaret eden Prof. Dr. Koluman, AA muhabirine, ülkenin çok büyük bir afet yaşadığını söyledi.

Koluman, deprem bölgesindeki tüm canlıların mağdur olduğunu anlatarak, hayvancılık sektörünün de depremden olumsuz etkilendiğini belirtti.

- "Üreticilerimizin yanındayız"

Depremin ardından hayvan yetiştiricilerinin kendilerine ulaştığını anlatan Koluman, şöyle devam etti:

"Buraya gelmemizin temel sebebi; buradaki arkadaşlarımızın sesini duyurmak, hayvanlarında depremin yarattığı bir yaralanma veya bir travmatik durum varsa bununla ilgili onlara yardımcı olmak, diğer sorunlarına uzman arkadaşlarla çare bulmak. Bizim derdimiz burada hayvancılığı yaşatmak, ayakta tutmak. Veteriner hekim grubuyla hayvanların hastalıklarıyla ilgili veya farklı ihtiyaçlarını giderme noktasında ekipman ve birtakım malzeme de getirerek burada teknik destek veriyoruz. Üreticilerimizin yanındayız. Hayvancılıkla uğraşan halkımızın mağduriyetini engellemek için çalışıyoruz."

Hatay'dan önce Gaziantep'teki hayvan üreticilerine yardımcı olduklarını kaydeden Koluman, hayvan üreticilerinin sorunlarını yetkililere ileteceklerini belirtti.

Koluman, "Elimizden geldiği kadar Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya gibi bize ihtiyaç olan her yerde destek vereceğiz. Veteriner hekim arkadaşlarımız, hocalarımız, zooteknistlerimiz de depremden çıktı. 'O gün bugündür' deyip destek vermek, hizmet etmek için buraya geldik. Gönüllü olarak malzemelerimizi topladık. Gücümüzün yettiği kadar destek olmak için buraya geldik." dedi.

- "Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız"

Ekipte yer alan doktora öğrencisi veteriner hekim Ahmet Mert ise deprem bölgesinde çok sayıda veteriner hekimin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Üreticilere zor günlerinde destek olmak istediklerini kaydeden Mert, "Hekim arkadaşlarımız da mağdur olduğu için buradaki çiftçilerimizin hayvanlarına veteriner hekimlik hizmeti sunamadılar. Hekim arkadaşlarımızın bazıları konteyner klinikler kurmuşlar. Yine devletimizin desteğiyle hekim arkadaşlar, gönüllü hekim arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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