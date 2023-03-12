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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

AA

Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

HATAY (AA) - HALİL FİDAN/ALİ KEMAL ZERENLİ/ABDULLAH DOĞAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde, inşaatları tamamlanan yeni devlet hastaneleri hasta kabulüne başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belen, Arsuz ve Hassa'da hayatın normale dönmesi için yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Belen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Güler, AA muhabirine, inşaatına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan hastanenin, çalışmaların hızlandırılması sayesinde normalden önce tamamlanarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Hastalara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını dile getiren Güler, 12 hekim, 22 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 34 kişinin hastanede görev yaptığını belirtti.

Güler, hastanede biri diş olmak üzere 8 poliklinik ve 30 yatağın bulunduğunu aktardı.

Günlük hasta sayılarının 300'e kadar çıktığını anlatan Güler, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya, sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını, yakın ilçelerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini bildirdi.

- Arsuz'da 100 yataklı hastane 129 personelle hizmette

Arsuz Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi Dr. Yasin Yıldırım da 2 yıl önce inşaatına başlanan hastanenin tamamlandığını ve hasta kabulüne başladıklarını kaydetti.

Hastanede 3 ameliyathane, 17 poliklinik, 5 yoğun bakım ve 3 diş ünitesinin yer aldığına değinen Yıldırım, yatak kapasitelerinin de 100 olduğunu ifade etti.

Yıldırım, 7 diyaliz yatağı bulunan hastanelerinde, hastalara 51 hekim, 78 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 129 kişiyle hizmet verdiklerini söyledi.

- Hassa'da 414 sağlık çalışanı hizmet veriyor

Hassa Devlet Hastanesi Başhekimi Gülay Sarb Karaca da hastanenin inşaat çalışmalarının hızlandırılmasıyla planlanandan önce hizmete girdiğine dikkati çekti.

Hastanelerinde 4'ü yenidoğan 8 yoğun bakım ile 3 ameliyathane ve 16 polikliniğin bulunduğunu dile getiren Karaca, hastalara 71 hekim, 343 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 414 kişiyle hizmet verdiklerini belirtti.

Karaca, 100 yatağın bulunduğu Hassa Devlet Hastanesinde ayrıca 11 diyaliz yatağı ile 4 diş ünitesinin yer aldığını sözlerine ekledi.

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