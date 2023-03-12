Depremlerin vurduğu Samandağ'da kahve tezgahını yeniden açtı

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HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evi hasar gören ve çocuklarıyla çadırda barınan Derya Yorgun, sahildeki "kumda kahve" tezgahının başına yeniden geçti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Samandağ'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

İlçede yaşayan 42 yaşındaki Derya Yorgun, depremlerin ardından sahilde yıllardır ekmek kapısı olan kumda kahve tezgahının başına geçti.

Sahil bölgesine gelenlere kumda pişirdiği kahveleri satan Yorgun, ekmeğine sahip çıkmanın gururunu yaşıyor.

- "Hayat devam ediyor"

Derya Yorgun, AA muhabirine, 6 yıldır sahildeki küçük tezgahında Türk kahvesi sattığını belirtti.

Eşinin çalışmak için 3 ay önce yurt dışına gittiğini anlatan Yorgun, depremde evlerinin hasar gördüğünü ve bu nedenle halen üç çocuğuyla çadırda barındıklarını söyledi.

Yorgun, ilçeyi terk etmeyi hiç düşünmediğini ifade ederek, "Hayat devam ediyor. İmkanlar el verdiği kadar da devam edeceğiz. Kaldığımız yerden tekrar kumda kahve satmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Müşterilerinin de kendisine destek olduğunu anlatan Yorgun, "Samandağlı olarak burayı, memleketimi terk etmeyeceğim. Bir şekilde ayakta durmak için de bu işi yapmaya devam edeceğim. Yaşadığım ve burada imkanlar olduğu sürece memleketimde kalıp bu işi yapacağım." ifadesini kullandı.

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