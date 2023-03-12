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Samandağ'daki depremzede süt üreticileri, satış yaptıkları firmadan ödemeleri öne çekmesini istiyor

AA

Samandağ'daki depremzede süt üreticileri, satış yaptıkları firmadan ödemeleri öne çekmesini istiyor

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde büyükbaş hayvancılık yapan üreticiler, özel bir firmaya verdikleri sütler için 45 günü bulan ödemenin öne çekilmesini ve deprem bölgesine özel fiyat uygulanmasını istiyor.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerden afet bölgesinde hayvancılıkla uğraşanlar da olumsuz etkilendi. Depremlerin etkilediği 11 ilde hasar gören ahırlardaki çok sayıda hayvan telef olurken, çiftlik sahipleri sektörün devamı için üretmeye devam ediyor.

Depremin yıkıma neden olduğu Samandağ ilçesindeki üreticiler de üretimi sürdürüyor.

Samandağlı üreticiler, özel bir firmaya verdikleri sütler için 45 günü bulan ödemenin öne çekilmesini ve deprem bölgesine özel fiyat uygulanmasını talep ediyor.

Üretici Ercan Sürmeli, AA muhabirine, depremde ilçedeki süt toplama merkezlerinin yıkıldığını, ellerindeki sütleri de depremzedelere dağıttıklarını söyledi.

İlerleyen süreçte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaparak bir süt firmasıyla anlaştıklarını ve ilçede mandıra kurdurduklarını anlatan Sürmeli, şunları kaydetti:

"Bizim acil paraya ihtiyacımız var. Elimize para geçmediği için büyük mağduriyetler oluşuyor. Hayvanları beslemek için yem almamız gerekiyor. Mecburen hayvan satışına gidip elimize nakit para geçirmemiz gerekiyor. Hayvanı sattığımız zaman daha büyük mağduriyetler yaşıyoruz çünkü fırsatçının eline düşüyoruz. Hayvanları satıp, yem alıp diğer hayvanlara yedirdik. Bazı arkadaşlarımızın ahırları yıkıldı. Bu ahırların tamiri de bizim için maliyet."

Hiçbir üreticinin hayvanını satmak istemediğini vurgulayan Sürmeli, "Biz burada süt üreticisiyiz. Süt üreticisi demek aynı zamanda buzağı üreticisi demek. Biz üretime devam edemezsek yarın buzağı da doğmayacak, buzağı olmasa et de olmayacak. Talebimiz, süt firmalarından fiyatları deprem bölgesine özel biraz artırması, bunun yanında süt ödeme vadesinin kısa tutulup ödenmesi." ifadelerini kullandı.

- "Ödemeler öne alınırsa biz daha rahat çalışırız"

Samandağ'da çiftliği bulunan Hüsamettin Toprak da 70 büyükbaş hayvanı bulunduğunu belirtti.

Depremin ardından sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Toprak, "Şu an ürettiğim sütü vadeli olarak süt fabrikasına veriyorum. Şubatta verdiğim sütün ödemesi 25 Mart'ta yapılacak. Bu ay verdiğim sütün ödemesi de 25 Nisan'da ödenecek. Bu durumda biz mağdur olacağız. Ödemeler öne alınırsa biz daha rahat çalışırız." dedi.

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