Samandağ-Arsuz sahil yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçeleri arasındaki sahil yolunda heyelan meydana geldi.

Dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, sahil yolunun bazı kesimlerine sürüklendi.

Yer yer yolun bir şeridin kapanmasına yol açan parçalar, trafikte aksamaya neden oldu.

Ekiplerin önlem aldığı yolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sürüklenen parçaların temizlenmesiyle yolda ulaşım normale dönecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.