Katar'dan İskenderun'a 522 yaşam konteyneri daha geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Katar Hükümeti tarafından depremzedeler için gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Grup'a ait gemi, İskenderun'daki Assan Limanı'na yanaştı.

MSC Grup'tan yapılan açıklamaya göre, konteynerleri taşıyan "MSC Caledonia II" gemisini limanda, MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ile MSC Liman Acente Müdürü Şahin Temur karşıladı.

Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD'a teslim edildi.



2022 Dünya Kupası'nda kullanılan 18 metrekarelik konteynerlerde, banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası, sandalye ve yatak bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, MSC Grup'un, depremzedeler için 5 bin adet konteyner tahsisi, 800 depremzedeye ev sahipliği yapan MSC Aurelia gemisi ve yardım malzemelerinin taşınmasında verdiği destekler ile yaraların sarılmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.



Katar Dışişleri Bakanlığının Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenen bölgelere yönelik yardım çalışmaları kapsamında göndereceğini bildirdiği 10 bin konteyner evin sevkine 12 Şubat'ta başlanmış ve konteynerlerin bir bölümü Türkiye'ye ulaşmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.