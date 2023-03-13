İskenderun'daki sosyal donatılı yaşam alanında depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

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HATAY (AA) - HALİL FİDAN - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından oluşturulan 1500 kişilik yaşam alanında afetzedelerin ihtiyaçlarına göre sosyal alanlarla hizmet veriliyor.

Depremzedeleri geçen haftadan itibaren ağırlamaya başlayan "IC İbrahim Çeçen Vakfı İskenderun Yaşam Alanı", kalıcı konutlar yapılıncaya kadar, bölge halkına barınmanın yanı sıra sosyal ihtiyaçlar konusunda destek vermek üzere oluşturuldu.

Konteyner evler ve sosyal birimlerin bir arada olduğu 30 bin 840 metrekarelik yaşam alanında mutfak, çamaşırhane ve banyonun yanı sıra çocuk ve kadın merkezi, revir, çocuk parkı bulunuyor.

Çocuk ve kadın merkezinde, yaşanan felaketin izlerini azaltmak amacıyla eğitici ve sosyal faaliyetler düzenlenerek depremzedelerin moral ve motivasyonlarının artırılması, depremlerden etkilenen kadınların ekonomik bakımdan güçlenmeleri için eğitim yoluyla projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler için derslik, kütüphane, spor sahası, lokal, güvenlik, soğuk depolama alanı gibi bölümlerin yer aldığı konteyner kentte kahvaltı veriliyor, öğle ve akşamları ise yemekhanede yemek servisi yapılıyor.

Konteyner kentin sakinlerinden Yusuf Seviner, AA muhabirine, depremde hasar gören evleri için yıkım kararı verildiğini söyledi.

6 Şubat'taki depremlerden sonra yaklaşık bir hafta araçlarında kaldıklarını belirten Seviner, ilk günden itibaren devlet millet işbirliğiyle her türlü desteği aldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yaptıkları başvuru sonucu AFAD tarafından bu konteyner kente yerleştirildiklerini belirten Seviner, "Yöneticilerimiz burada, ilgileniyorlar. Hiçbir şeyimiz eksik değil. 3 öğün yemeklerimiz çıkıyor, suyumuzu veriyorlar, banyolarımız, tuvaletlerimiz var, her gün temizleniyor." dedi.

- "Çocuklar da burada mutlu çünkü güvendeler"

Seviner, iş insanı İbrahim Çeçen ve ekibine teşekkür ederek, evlerinin yerini tutmasa da görevlilerin kendilerine o rahatlığı yaşatmaya çalıştığını vurguladı.

Yaşam alanının güvenliğinin de sağlandığını aktaran Seviner, "Kapımızda, girerken çıkarken kontrollerimiz var. Yöneticilerimiz her sabah eksiklerimizi sorup taleplerimizi gideriyorlar. Allah bundan sonra ülkeme ve cümlemize böyle felaket yaşatmasın. Sözün bittiği yerdeyiz, buna da şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Konteyner kentte kalan Filiz İleri de deprem anının tarif edilemeyecek kadar büyük bir afet olduğunu, canlarının kurtulmasına sevindiklerini belirtti.

Uzun süre araçlarında kaldıktan sonra konteyner kente geldiklerini ifade eden İleri, "İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Küçük bir buzdolabımız olsa çok iyi olacak. Çocuklar da burada mutlu, çünkü güvendeler. Daha önce çok korkmuşlardı. En azından şu an o korkuları yok, korkusuzca uyuyabiliyorlar." diye konuştu.





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