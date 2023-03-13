"Anadolu Mutfağı", Hataylı depremzedelere 3 öğün yemek sunuyor

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HATAY (AA) - Anadolu Üniversitesince Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan "Anadolu Mutfağı"nda, depremzedelere 3 öğün yemek ikramında bulunuluyor.

Üniversite tarafından Sarımazı Mahallesi'nde kurulan "Anadolu Mutfağı"nda gönüllü personel ve öğrencilerden oluşan 13 kişilik ekip görev alıyor.

Afetten etkilenenler için kahvaltı hazırlayan ekip, öğle ve akşam da sıcak yemek servisi yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Güldemir, günde yaklaşık 10 bin porsiyon yemek hazırladıklarını söyledi.

Mutfakta verilen hizmetin yanı sıra çeşitli mahallelerde de yemek dağıtımı yaptıklarını belirten Güldemir, Valilik koordinesinde afetzedeler için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. ​​​​​

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