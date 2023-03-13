Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da, yıkılan binaların enkazının kaldırılması devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentte çalışmalar sürüyor.

Ekipler, "asrın felaketi"nde yıkılan binaların enkazını kaldırıyor.

Depremin büyük hasara neden olduğu Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki molozlar, iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor.

Enkaz bölgesinde görevli arazözler de yığınların olduğu alanlara su sıkarak toz kalkmasını önlüyor.

Çalışmalara güvenlik güçleri de eşlik ediyor.

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