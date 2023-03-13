Hatay'da depremzede esnaf için 1861 prefabrik iş yeri kuruluyor

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HATAY (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, iş yeri yıkılan ve ağır hasar gören esnaf için prefabrik çarşının kurulumuna başlandı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, çok sayıda esnafın iş yerleri de yıkıldı.

Kentte, depremzede esnafın ticari hayatını sürdürebilmesi amacıyla Hatay Valiliği koordinesinde 14 noktada 1861 prefabrik iş yerinin kurulması planlandı.

Her biri 25 metrekare olacak iş yerlerinin yapımı için ekiplerin Gülderen Kavşağı'nda çalışması başladı.

Sahada bir yandan iş makineleriyle zemini düzelten ekipler, diğer yandan da iş yerlerinin üzerine inşa edileceği subasman yapıyor.

Ortak kullanım alanları ve çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Defne Esnaf ve Sanatkarlar Odasından birine kaydı bulunan, depremde iş yeri tamamen yıkılmış, acil yıkılacak veya ağır hasar gören esnaf, bu hizmetten faydalanabilecek.

Esnafın, kendisine tahsis edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde mesleğini icra etmeye yönelik mal, malzeme ve ekipmanı iş yerine yerleştirerek faaliyete geçirmesi gerekecek.

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