Depremde yıkılan Eda Apartmanı'ndan geriye kalan fotoğraflar duygulandırdı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde tamamen yıkılan Eda Apartmanı enkazından çıkarılan fotoğrafların da olduğu kişisel eşyalar, görenleri duygulandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iki bloklu Eda Apartmanı'nın enkazını kaldırılma çalışmalarına da başlandı.

Çalışmalara güvenlik güçleri de eşlik ediyor.

Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor.

Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan madalya, sertifika, pasaport, cep telefonu, çanta, kitaplar ile fotoğraflar dikkati çekiyor.

Apartman sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf, görenleri duygulandırıyor.

Alanda bulunan telefon, tablet ve bilgisayar gibi eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tutanakla teslim alınıyor.













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