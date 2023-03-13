İskenderun'da sağanak etkili oluyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve bazı araçların su birikintisinde arızalandığı görüldü.

Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

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