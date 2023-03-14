Hatay'da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'na buruk girdi

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HATAY (AA) - EMRAH GÖKMEN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk karşıladı.

Deprem bölgesinde görevli sağlık çalışanları, afetin neden olduğu acıları yüreklerine gömerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapmaya devam ediyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine kurulan, 400 sağlıkçının görev yaptığı sahra hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı buruk geçiyor.

Ameliyathane personeli Furkan Pilavcıoğlu, deprem günü nöbetçi olduğunu ve depremi hastanede yaşadığını söyledi.

Hastane tahliye edildikten sonra sahra hastanesinde görev yapmaya devam ettiğini anlatan Pilavcıoğlu, yaraların bir an önce sarılmasını temenni ederek, "Bu depremde kol kola, hep birlikte tekrardan ayağa kalkalım." ifadesini kullandı.

Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Gamze Sunar, büyük yıkıma rağmen sağlıkçıların, mesleklerinin gereği olarak hislerini kenara bırakıp görevlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

- "Kendi acımızı unuttuk"

Tek amaçlarının insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayan Sunar, "Depremin ilk anından beri buradayız. Yani kendi acımızı unuttuk. İnsanlara yardım ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Paramedik Asena Umut da yaşanan afeti kelimelerle ifade etmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Depremin şokunu atar atmaz evden çıktıklarında üzerlerinde bulunan kıyafetlerle göreve koştuklarını anlatan Umut, "Sağ olduğumuza şükrederek, geride kalan insanlara yardımcı olabilmek için buradayız. Görevimizin başındayız. Temennimiz acılarımızın, yaralarımızın sarılması, gerekli önlemlerin alınması." diye konuştu.

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