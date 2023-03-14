Hidrosefali hastası depremzede Alzade bebek, zamanında müdahaleyle hayata tutundu

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Hatay'da depremden sonra beyninde enfeksiyon oluşan hidrosefali (beyinde aşırı sıvı birikmesi) hastası 3 aylık Alzade bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla yaşama tutundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, merkez Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşayan ve evleri kaya düşmesi sonucu hasar gören Pınar-Adnan Daglı çiftinin hidrosefali hastası 3 aylık kızlarının beyninde depremden birkaç gün sonra enfeksiyon oluştu.

Kafasının arka kısmının hastalığa bağlı giderek büyümesi üzerine bebeğin ailesi durumu yetkililere bildirdi. Aileyle iletişime geçen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Alzade bebeği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakletti.

Alzade bebek, hastanede gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi. Hatay'a getirilen bebeğin deprem nedeniyle çadırda kalan ailesi, Alzade'nin yeniden enfeksiyon kapmaması için konteyner talebinde bulunuyor.

3 çocuk annesi 42 yaşındaki Pınar Daglı, AA muhabirine, depremde üzerine kaya düşen evlerinin hasar aldığını, bu nedenle çadırda yaşamaya başladıklarını söyledi.

Hidrosefali hastası kızında enfeksiyon oluştuğunu belirten Daglı, "Sağ olsun Sağlık Bakanlığından bize ulaştılar. Sonra Antalya'ya gittik. Orada hemen bebeğimi ameliyata aldılar. Çünkü bayağı bir enfeksiyon kapmış ve kafası çok büyümüştü. Yani bu Allah korusun ölüme kadar yol açabilirmiş. Ameliyatın ardından kızım 10 gün kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. O şekilde tedavisi yapıldı." dedi.

Daglı, kızının doğumdan hemen sonra da bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

- "Enfeksiyon kapmaması lazım"

Evlerinin yakınında bir konteynerde kalmak istediklerini dile getiren Daglı, "Evimizde hayvanlarımız olduğu için burayı bırakamıyoruz. Ayrıca eşyalarımız da var. Eğer bize bir konteyner ayarlayabilirlerse, yardımcı olabilirlerse çok memnun oluruz. Onun dışında başka bir isteğimiz yok. Bebeğin durumu şu an iyi. Enfeksiyon kapmaması lazım. Onun için çok dikkat ediyorum. Eğer bir sıkıntı olursa hemen müdahale edecekler." ifadelerini kullandı.

Daglı, kızının kafasında hastalığa bağlı büyüme olduğunu, şekil bozukluğu ile ilgili müdahalenin 1,5 yaşına geldiğinde yapılacağını belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.