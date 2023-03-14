Hatay'daki depremzede tarım işçileri havuç mesaisinde

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde havuç tarlalarında çalışan tarım işçileri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu acılara rağmen geçim kapıları olan tarlalarda çalışmayı sürdürüyor.

Evleri hasarlı olduğu için çadırlarda kalan işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren traktörlerle havuç tarlalarına gidiyor.

Traktörlerin arkasına takılan makineyle sökülen havuçlar, elle topraktan çıkarılıp kasalara yerleştiriyor. Tarlalarda işçiler tüm gün çalışıyor.

- "İşle uğraşırken unutmak daha kolay"

İşçilerle birlikte tarlada çalışan çiftçi Nadir Aslan, AA muhabirine, depremde evinin hasar gördüğünü, ailesinden ölen olmadığını ancak bazı akrabalarını kaybettiklerini söyledi.

Büyük bir felaket yaşandığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Allah kimsenin başına getirmesin. Milletimiz sağ olsun, yardım yapmışlardı. Herkes seferber olmuştu. Bir hafta sonra mecburen tekrar çalışmaya başladık. Çünkü geçim sıkıntısı var. Çünkü bu zamanda ekmek aslanın ağzında. Ürün tarlada kalacak, iş sahibi etkilenecek, biz de doğal olarak etkilenecektik. Mecburuz bu işi yapmaya. Başka imkanlar yok. Hayat devam ediyor. Depremi atlatmamız için işimizi yapmak zorundayız. Terapi gibi de geliyor. Bir işle uğraşırken unutmak daha kolay oluyor."

Tarım işçilerinden Sinan Koyuncu ise depremden sonra sadece 1 hafta çalışmadıklarını belirtti.

Gün doğmadan tarla yolunu tuttuklarını, güneş batarken de çadırlara döndüklerini anlatan Koyuncu, "Hayat zor." ifadesini kullandı.

İsmail Kılıç da tarladaki mahsulün zarar görmemesi için hasada başladıklarını ve hayatta kaldıkları için şükrettiklerini dile getirdi.

Erdal Subaşı, çocukluğundan bu yana tarım işiyle uğraştığını ifade ederek, "Evimiz zaten yıkık halde duruyor. Biz zaten yaz kış, çamur demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

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