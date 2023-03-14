Samandağ'ın 45 yıllık ney ustası, kamıştan yaptığı enstrümanın ezgileriyle acılarını dindiriyor

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Samandağ ilçesinde, yaklaşık yarım asırdır ney üreten Cemil Kahiloğulları, "asrın felaketinde" çok sayıda akrabası ve komşusunu kaybetmesine rağmen tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanının üretimini sürdürerek acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Samandağ'da doğal yetişen kamışlarla ney üreterek dünyanın dört bir yanına gönderen Kahiloğulları, depremde evinin az da olsa hasar alması nedeniyle ailesini Alanya'daki yakınlarının yanına bırakarak ilçeye döndü.

Depremde yaşadığı şoku halen üzerinden atamayan 66 yaşındaki Cemil Kahiloğulları, günün belli saatlerinde iş yerini açarak hem enstrüman üretiyor hem de nef üfleyerek kaybettiği yakınlarının acısını bir nebze olsun unutmaya çalışıyor.

Neyzen Kahiloğulları, AA muhabirine, çocuk yaşlardan beri müzisyenlik yaptığını söyledi.

Neyle askerlikte tanıştığını ve 45 yıldan bu yana hem ney ürettiğini hem de enstrümanla ilgili nota dersi verdiğini anlatan Kahiloğulları, dünyanın en güzel kamışlarının Samandağ'da yetiştiğini dile getirdi.

Kahiloğulları, depremin etkisini üzerinden atamadığını belirterek, "İnanın kendimi halen o depremin olduğu saatten şu ana kadar uyuyor gibi hissediyorum. Sanki bir rüya görüyordum ve o rüyanın halen devam ettiğini sanıyorum kendi kendime. Uyanmışım, bakıyorum, görüyorum, konuşuyorum ama kendimi rüyada hissediyorum. Büyük bir şok geçirdik. Bütün komşularımız öldü. Etrafımızda 15-20 apartman var, hepsi yerle bir oldu. Biz de kendimizi zor kurtardık." diye konuştu.

- "Burada çalışmak beni bir nebze olsun rahatlatıyor"

Depremlerde, yakın akrabalarından da hayatını kaybedenlerin olduğunu vurgulayan Kahiloğulları, şunları kaydetti:

"Ben depremden bu yana dükkanıma gelip düzenli çalışmıyorum. Telefonla verilen siparişler üzerine ara sıra iş yerime geliyorum. Randevu şeklinde neyleri sahiplerine teslim edip tekrar evime dönüyorum. Burada çalışmak beni bir nebze olsun rahatlatıyor. Ney yapmak insanın ruhunu bile rahatlatıyor. Ben bu işi zevkle yapıyorum. İnanın ney yaparken 2-3 saat geçmesine rağmen sanki 10 dakika geçmiş gibi hissediyorum."

Kahiloğulları, depremin ardından dünyanın birçok ülkesindeki tanıdıklarının kendisini aradığını dile getirerek, "Benim haberim olmadan hesabıma para yatıran bile oldu. Ağlamamak, duygulanmamak elde değil. Destek veren tüm insanlara teşekkür ediyorum. Devletimizden, hükümetimizden Allah razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

Şu an tek yaşadığını, akrabalarından da çok ölen olduğunu anlatan Kahiloğulları, "Artık kimin kaldığını, kimin öldüğünü de bilmiyoruz. En azından bu işi yaparak rahatlıyorum. Teselli oluyorum. Arayıp sipariş veren arkadaşlar için de çalışıyorum, çabalıyorum." ifadesini kullandı.





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