Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Hatay’da ziyaretlerde bulundu

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HATAY (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da sahra hastanesini ve konteyner kenti ziyaret etti.

Davutoğlu, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik eden Davutoğlu, burada tedavi gören hastalara ve yakınlarına da geçmiş olsun temennisinde bulundu. Davutoğlu, yetkililerden sahra hastanesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi de aldı.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra Defne ilçesinde partisi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret etti, burada depremzedelerle bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Davutoğlu, daha sonra buraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na konteyner kenti gezdirdi.

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