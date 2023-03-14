Türk Kızılay gönüllüsü Adanalı berberlerden Hatay'da depremzedelere hizmet

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Türk Kızılay gönüllüsü Adanalı berberler, afetzedeleri tıraş edip saç bakımını yaptı.

Adana'da hizmet veren 16 berber, Türk Kızılay organizasyonunda Hatay'daki depremzedelere destek olmak için yola çıktı.

Berberler, Hatay'daki depremzedeleri tıraş edip saç bakımlarını yaptı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, gönüllüsü berberlere teşekkür ederek, çağın afetinde Türk milletinin toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini verdiğini belirtti.



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