Askerliğini yaptığı Hatay'da arkadaşlarıyla depremzedeler için ekmek üretiyor

HATAY (AA) - HALİL FİDAN - Vatani görevini Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapan Rizeli fırıncı Abdullah Çerman, depremden etkilenen ilçede 5 meslektaşıyla kurduğu sahra fırınında afetzedeler için ekmek, simit ve poğaça üretiyor.

İstanbul'da fırıncılık yapan Çerman, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, hemşehrileri ve meslektaşları Halit Balcı, Ali Kemal Kazdal, Murat Yalçın, Yasin Karadaş ve Hakan Kumbasar ile görüşerek, yardım için İskenderun'a gelmeye karar verdi.

Gerekli ekipmanı temin eden Rizeli fırıncılar, depremin 3'üncü gününde İskenderun'a ulaştı.

Sahra fırını kurarak çalışmaya başlayan ekip, depremzedeler için ekmek, simit ve poğaça üretiyor.



Hayırseverler ve İstanbul Ticaret Borsasının desteğiyle çalışmalarını sürdüren Rizeli fırıncılar, ürettikleri ekmekleri aşevleri aracılığıyla afetzedelere ulaştırıyor.

Abdullah Çerman, AA muhabirine, depremin ardından yetkili birimlerle görüşerek arkadaşlarıyla ilçeye geldiklerini söyledi.



Çerman, "Depremin 3'üncü günü buradaydık. 5-6 saat içerisinde makinelerimizi kurduk ve üretime başladık. Burada günde 24 saat esasıyla çift vardiya çalışıyoruz. Yaklaşık 55-60 bin ekmek üretiyoruz. Zaman zaman poğaça, açma, simit gibi spesiyal ürünler de yapıyoruz. Bunları çocuklara ikram ediyoruz, çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, kentteki 110 aşevinin kendilerinden ekmek aldığını dile getiren Çerman, "Bize ne zaman ihtiyaç duyulmazsa o zamana kadar buradayız. Hem ben hem bir arkadaşım burada askerlik yaptık. Bundan 34 sene önce askerlik görevi için buraya gelmiştim. Nasip böyle bir gönüllü görev için buraya geldik. Burada çok iyi çalışıyoruz. Morallerimiz yüksek, vatandaşımızla kol kolayız." dedi.

- "Malzememiz bol, hayırseverler gönderiyor"

Halit Balcı da geçmişte vatani görevini burada yaptığını ve depremle birlikte büyük üzüntü yaşadığını belirtti.



Bölge halkına destek olmak için ekmek yaptıklarını anlatan Balcı, "Malzememiz bol, hayırseverler gönderiyor. Günlük 55-60 bin ekmek çıkarıyoruz. Şu an hiç boş durmadan çift vardiya çalışıyoruz." dedi.

Ekmek yapan ustalardan Güngören Fırıncılar Derneği Başkanı Ali Kemal Kazdal ise her afette sosyal yardım organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremzedelere destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazdal, ihtiyaç olduğu sürece üretime devam edeceklerini kaydetti.





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