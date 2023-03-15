Hataylı depremzede besicinin 6 Şubat'tan bu yana 6 keçisi yavruladı

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HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Hatay'da depremde annesini kaybeden ve çok sayıda keçisi telef olan Mehmet Çil'in yüzü, doğan her hayvanıyla bir nebze olsun gülüyor.

Hassa ilçesi Bademli Mahallesi'nde 38 yaşındaki besici Mehmet Çil, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme annesi, eşi ve 7 çocuğuyla yaşadığı evde yakalandı.

Ailenin yaşadığı ev, depremde çöktü. Annesi Ayşe Çil'in (70) hayatını kaybettiği tek katlı evin enkazından Mehmet Çil'in kızı hafif yaralı çıkarıldı.

Kızının Hassa ilçesindeki tedavisinin ardından mahalleye gelen Çil, depremde ahırın çökmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Komşularının yardımıyla güvenli alana çıkardığı 50 keçisiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışan Çil, yavrulamaya başlayan hayvanlarına özenle ve şefkatle bakıyor.

- "170 hayvandan 120'sinin telef olduğunu gördüm"

Mehmet Çil, AA muhabirine, 21 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Depremde yanında kalan annesinin enkazda can verdiğini anlatan Çil, şöyle konuştu:



"Küçük kızım da enkazda kaldı. Köylüler, hemen yarım saat içinde cenazeyi ve yaralanan kızımı çıkardı. Çok kar vardı. Komşunun arabasına sığındık. Ertesi gün geldiğimde evin altındaki ahırda 170 hayvandan 120'sinin telef olduğunu gördüm. Hayvanlar şu anda yavrulamaya başladı. Deprem öncesinde de yavrulayanlar vardı. Bazılarının annesi, bazılarının da yavrusu telef oldu."

Çil, eşi ve çocuklarının yaşadığı korku nedeniyle Aktepe Mahallesi'ndeki yakınlarında kaldıklarını belirtti.

Her gün motosikletiyle keçilerinin bulunduğu yere geldiğini ifade eden Çil, "Burada hayvanlarımın yemine, suyuna bakıyorum. Komşularıma emanet edip akşam çocuklarımın yanına dönüyorum." dedi.

- "Her biri bahar çiçeği gibi geliyor"

Çil, depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yeniden üretmeye çalışıyorum. Depremden bu tarafa 6 hayvan yavruladı. Bunlar benim evlatlarım gibidir. Her biri bahar çiçeği gibi geliyor, neşe veriyor. Eski günlere döneceğim. Annesi ölen oğlağı, başka bir keçinin altında tutarak emziriyorum. Annesini kaybeden 5 oğlak var. Yavrusunu kaybeden de 7 keçi var."

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