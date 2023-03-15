Antakya'da geriye doğru yıkılan binanın enkazından ilkokuldaki "anı kitabı"nı çıkardı

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Furkan Buğra Dikmen, depremlerin etkisiyle geriye doğru yıkılan apartmanın enkazında ilkokulda kendisi için hazırlanan çocukluk fotoğrafının da olduğu anı kitabı ve bazı eşyalarını buldu.

Cebrail Mahallesi'nde 5 yıl önce inşa edilen ve 22 ailenin yaşadığı 6 katlı Işık Apartmanı, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kaydı, Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından ise geriye doğru yıkıldı.

Can kaybı olmayan binada ailesiyle yaşayan lise öğrencisi Dikmen, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki apartmanda eşyalarını aradı.

Bir süre molozların arasında gezen Dikmen, çocukluk fotoğrafının da bulunduğu ilkokulda kendisi için hazırlanan anı kitabı ile "asrın felaketi"nin yaşandığı gece uyuduğu yatağındaki yastığı, bazı kıyafetleri, defterleri ve biriktirdiği bir miktar parasına ulaştı.

Depremlerde yıkılan Antakya Lisesinin 4'üncü sınıf öğrencisi Furkan Buğra Dikmen, AA muhabirine, hayatı boyunca unutamayacağı bir olaya şahitlik ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli ilk deprem anında yaşadıklarını anlatan Dikmen, "Bizim binamız ilk depremlerde yıkılmadı. Binada sıkışanlar oldu. Onların kapılarını açıp çıkarttım. Çoğunluklu olarak yaşlılar vardı. Apartmanımız Hatay'daki 6,4 depreminde tamamen geriye yattı. Ondan sonra bu hale geldi." diye konuştu.

Dikmen, depremlerde yıkılan binada can kaybı yaşanmadığını ama geçmişe ait her şeyin gittiğini belirtti.

Enkazda eşyalarını aradığı sırada odasını görünce hüzünlendiğini aktaran Dikmen, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarım, kitaplarım, defterlerim, yatağım, yastığım... İşte hayatım buradaydı. Her şey 2 dakikada elimizden kaydı gitti. Anılarım, geçmişim, çocukluğum... Çıkardığım kutuda ufak bir birikimim ve fotoğraflarım vardı. Zaten önemliydiler şimdi daha da önemliler. Enkaza girme sebebim geçmişimi ve hatıralarımı çıkartabilmekti. Ufak tefek bir şeyleri alabildim."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.