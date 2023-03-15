Minyatürünü yaptığı Habib-i Neccar Camisi'nin yıkıldığını görünce gözyaşlarını tutamadı

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü önceden yapan 63 yaşındaki emekli berber Hasan Bedi Belli, tarihi yapının 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Kovid-19 nedeniyle 3 yıl önce emekliye ayrılan ve atölyeye çevirdiği evinde 5 aylık çalışmayla Habib-i Neccar Camisi'nin ahşap minyatürünü yapan Hasan Bedi Belli, 90 santimetre uzunluğundaki 10 kilogramlık minyatürle depremde yıkılan tarihi yapının önüne gitti.

Caminin yıkıldığını gören Belli, gözyaşlarını tutamadı.

- "O kadar duygulandım ki sanki dünya başıma yıkıldı"

Belli, AA muhabirine, Habib-i Neccar Camisi'nin yıkıldığını görünce hüzünlendiğini söyledi.

Caminin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlatan Belli, "İlk gördüğüm anda o kadar duygulandım ki sanki dünya başıma yıkıldı. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olan Habib-i Neccar Camisi, her kültüre ev sahipliği yapan bir cami. Bizim için çok değerli." dedi.

Belli, tarihi yapının minyatürünün kendisi için artık daha anlamlı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Eserini gözü gibi koruyacağını ifade eden Belli, şunları kaydetti:

"Minyatürünü büyük bir zevk ve keyifle yapmıştım. Nerden bilecektim ki yıkılacağını... Çok üzüldüm. Yıkıldığına inanamadım. Onu türkü, şarkı dinleyerek yapardım. Minyatürü tamamlamak 5 ayımı aldı. Sözün bittiği yerdeyim. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Sanki aileden biri gibi bunlar benim için. Büyük bir sabırla tekrar onaracağız Hatay'ımızı, Antakya'mızı, bu değerli camilerimizi. Hepsini yapacağız inşallah. Buranın eskisi gibi tekrar ayağa kalkmasını isterim. Hatay için büyük bir değerdir. İçinde çok hikayeler var."

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