Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor

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HATAY (AA) - HALİL FİDAN - Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahip olmasından dolayı deniz ticaretinde önemli bir konumda bulunan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından devlet ve milletin el ele vermesiyle yaralar sarılıyor.

AFAD koordinasyonundaki çalışmalarla, geçici barınma merkezinde kalan çok sayıda afetzedenin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

İlçede ayrıca yüzlerce depremzede "Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan" ve "MSC Aurelia" gemilerinde kalıyor.

İlçe genelinde 65 noktada yemek servisinin yapıldığı İskenderun'da market, kafe, restoran, kuaför, oto tamirci gibi bazı iş yerlerinin açıldığı görülüyor.

İlçede kuyumcular da saat 12.00-14.00 arasında hizmet vermeye başladı.

Kuyumcu Ayhan Sağıroğlu, AA muhabirine, depremin ötesinde bir felaketi yaşadıklarını belirtti.

Yaşadıkları zorlukları kelimelerle ifade etmekte zorlandığını anlatan Sağıroğlu, burada doğduklarını ve hayatlarını burada sürdürmek istediklerini söyledi.

Sağıroğlu, ilçede hayatın devam ettiğini göstermek ve vatandaşlara motivasyon sağlamak adına dün itibarıyla iş yerlerini açmaya karar verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kuyumcular Odasının aldığı kararla en azından günde iki saat açarak halkımıza bir yere gitmediğimizi, İskenderun'dan kazandığımızı, İskenderun'a vermek istediğimizi göstermek istedik. En azından burada ışıklar yandığı zaman sanki hayat normalmiş gibi fakat pasajın dışına çıktığınız zaman göçük binalar göreceksiniz."

- "İskenderun'u yaşatacağız başka çaremiz yok"

Depremde birçok tanıdığını yitirdiğini anlatan Sağıroğlu, "Telefon rehberimizden birçok dostumuzun ismini silmek zorunda kaldık." dedi.

Sağıroğlu, "Bir şekilde yaralar sarılacaktır, beraber saracağız. Şu ana kadar biz İskenderun'da yaşadık fakat bundan sonra biz İskenderun'u yaşatacağız, başka çaremiz yok." ifadesini kullandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Filiz de yaşanan büyük acıya rağmen hayatın devam ettiğini belirterek, yaraları el birliğiyle saracaklarını söyledi.

İlçeyi yeniden eski haline getirmek adına işlerinin başında olduklarını dile getiren Filiz, "Başta kendimize gelemedik. Bir şeyler yapamadık. Elimizden bir şey gelmedi. Allah bir daha yaşatmasın. Yani hayat devam ediyor, yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Millet geri gelecek, çok şükür devlet daireleri açık, yardımcı oluyorlar. Bizim buradaki amacımız ayakta kalmak, başka memlekete gitmemek." diye konuştu.

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