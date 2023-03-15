KKTC Başbakanı Üstel, İskenderun'daki "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" alanını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Başbakanı Üstel, İskenderun'daki "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" alanını inceledi

AA

KKTC Başbakanı Üstel, İskenderun'daki "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" alanını inceledi

HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde Adıyaman'da çöken otelin enkazı altında kalarak yaşamını yitiren KKTC'li voleybolcular anısına Hatay'ın İskenderun ilçesinde prefabrik evlerden kurmaya başladıkları geçici yaşam alanında yaklaşık 6 bin kişiye barınma imkanı sağlanacağını bildirdi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı yerlerin arasında bulunan İskenderun'a gelen Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından karşılandı.

Başbakan Üstel, Bakan Dönmez ve beraberindekiler, Afet Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısına katıldıktan sonra KKTC hükümeti ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Adıyaman'da hayatını kaybeden küçük voleybolcular anısına ilçede "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" adıyla 1000 prefabrik evin inşa edileceği alanı gezdi.

Üstel, inceleme gezisinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki ilk depremin hemen ardından gönüllerinin, akıllarının ve kalplerinin ana vatan Türkiye ile olduğunu söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşmak için KKTC halkının "tek yumruk" olduğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seferberlik ilan edildi. Öncelikle bütün halkımız, arama kurtarma ekiplerimiz, gönüllü arama kurtarma insanlarımız hepsi bir anda koşarak Türkiye'ye gelecek ilk gemiye yetişmek için adeta kendi aralarında yarıştılar. Bunun yanında iş insanlarımız, ellerindeki en kıymetli araçlara bakmaksızın hepsini tırlarına yükleyip Gazimağusa Limanı'na dayandılar ve ilk gemiyle saat 12.00'den itibaren de yola çıktılar. Ana vatanımıza arama kurtarma için gelen 70 ülke arasında Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci ve üçüncü sırada yerimizi aldık. 500 arama kurtarma ekibimizi, 150 aracımızı, 150 makinemizi arama kurtarma çalışmalarına katılması için buralara gönderdik."

Yaraların sarılması için KKTC halkının birbiriyle yarıştığını dile getiren Üstel, ihtiyaçların karşılanması için yaklaşık 100 tır yardım malzemesi gönderildiğini aktardı.

- Prefabrik evlerden 120'si İskenderun'a ulaştı

Başbakan Üstel, sanayiciler, iş insanları, belediyeler, esnaf ve kurumların seferberlik bilinciyle Kıbrıs Türk Dayanışma Platformunu kurduğunu dile getirdi. Hükümet olarak platformla prefabrik konutların yapımı için protokol imzaladıklarını kaydeden Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanayisinin kendi işlerini bırakıp prefabrik ev yapımına yönelmesiyle bugün buralardayız." dedi.

Üstel, şu ana kadar yaklaşık 120 prefabrik evin İskenderun Limanı'na ulaştırıldığı bilgisini verdi.

Geçici yaşam alanının hemen yakınında KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adının verildiği parkın bulunduğuna değinen Üstel, şöyle konuştu:

"Prefabriklerin kurulumuna başlandı. Burada yaklaşık 1000 prefabrik ev olacak. 5-6 bin insanın ikamet edeceği, geçici de olsa başlarını sokabilecekleri güzel bir mekan oluşturma gayreti içindeyiz. Burada gördüğüm kadarıyla da aynı seferberlik içinde buraların altyapılarını Sayın Bakanımız, ilgili Belediye Başkanımız ve Valimiz düzenlemiş. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman fedakarlıklarını esirgemeyen Dayanışma Platformuna yürekten teşekkür ediyorum."

Başbakan Üstel ve beraberindekiler, İskenderun Körfezi'nde depremzedeleri ağırlayan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisini ve İskenderun Kaymakamlığını da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
Minyatürünü yaptığı Habib-i Neccar Camisi'nin yıkıldığını görünce gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Minyatürünü yaptığı Habib-i Neccar Camisi'nin ...
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilliği aday ...
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili 'aday adaylığı' için görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili 'aday ...
Antakya'da geriye doğru yıkılan binanın enkazından ilkokuldaki "anı kitabı"nı çıkardı
YEREL HABERLER Antakya'da geriye doğru yıkılan binanın enkazından ...
Bir insanın girebileceği yoldaki yarıklar, kamerada
YEREL HABERLER Bir insanın girebileceği yoldaki yarıklar, kamerada
Kanserden ölen eşinden kalan hatıraları için enkaz başında bekliyor
YEREL HABERLER Kanserden ölen eşinden kalan hatıraları için enkaz ...
Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında
YEREL HABERLER Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında
Hataylı depremzede besicinin 6 Şubat'tan bu yana 6 keçisi yavruladı
YEREL HABERLER Hataylı depremzede besicinin 6 Şubat'tan bu yana 6 ...
Askerliğini yaptığı Hatay'da arkadaşlarıyla depremzedeler için ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Askerliğini yaptığı Hatay'da arkadaşlarıyla ...
Enkaz başında beklediği eşinin cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı
YEREL HABERLER Enkaz başında beklediği eşinin cenazesi kimsesizler ...
İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların ...
Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için olağanüstü kararlar almak zorundasınız (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için ...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da ...
Samandağlı üreticilerin, DSİ'nin 'tarımsal sulama' kararından dönülmesi isteği (2)
YEREL HABERLER Samandağlı üreticilerin, DSİ'nin 'tarımsal sulama' ...
Bakan Ersoy, Hatay'daki kültür varlıklarına ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Hatay'daki kültür varlıklarına ilişkin ...
Hatay Valiliği: Türk bayraklarını söken belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Hatay Valiliği: Türk bayraklarını söken belediye ...
Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için olağanüstü kararlar almak zorundasınız (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için ...
Türk Kızılay gönüllüsü Adanalı berberlerden Hatay'da depremzedelere hizmet
YEREL HABERLER Türk Kızılay gönüllüsü Adanalı berberlerden Hatay'da ...
Bakan Ersoy: 42 noktada keşif çalışmaları başladı, 50'den fazla eser kurtarıldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: 42 noktada keşif çalışmaları başladı, ...
Hatay Valiliğinden mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Hatay Valiliğinden mezarlıktaki Türk bayraklarının ...
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bayrak' iddiasına yanıt: Bugün flama günü değil
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bayrak' iddiasına ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da "Millet Buluşması"nda konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da "Millet ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Hatay’da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Hatay’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.