KKTC Başbakanı Üstel, İskenderun'daki "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" alanını inceledi

HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde Adıyaman'da çöken otelin enkazı altında kalarak yaşamını yitiren KKTC'li voleybolcular anısına Hatay'ın İskenderun ilçesinde prefabrik evlerden kurmaya başladıkları geçici yaşam alanında yaklaşık 6 bin kişiye barınma imkanı sağlanacağını bildirdi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı yerlerin arasında bulunan İskenderun'a gelen Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından karşılandı.

Başbakan Üstel, Bakan Dönmez ve beraberindekiler, Afet Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısına katıldıktan sonra KKTC hükümeti ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Adıyaman'da hayatını kaybeden küçük voleybolcular anısına ilçede "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" adıyla 1000 prefabrik evin inşa edileceği alanı gezdi.

Üstel, inceleme gezisinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki ilk depremin hemen ardından gönüllerinin, akıllarının ve kalplerinin ana vatan Türkiye ile olduğunu söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşmak için KKTC halkının "tek yumruk" olduğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seferberlik ilan edildi. Öncelikle bütün halkımız, arama kurtarma ekiplerimiz, gönüllü arama kurtarma insanlarımız hepsi bir anda koşarak Türkiye'ye gelecek ilk gemiye yetişmek için adeta kendi aralarında yarıştılar. Bunun yanında iş insanlarımız, ellerindeki en kıymetli araçlara bakmaksızın hepsini tırlarına yükleyip Gazimağusa Limanı'na dayandılar ve ilk gemiyle saat 12.00'den itibaren de yola çıktılar. Ana vatanımıza arama kurtarma için gelen 70 ülke arasında Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci ve üçüncü sırada yerimizi aldık. 500 arama kurtarma ekibimizi, 150 aracımızı, 150 makinemizi arama kurtarma çalışmalarına katılması için buralara gönderdik."

Yaraların sarılması için KKTC halkının birbiriyle yarıştığını dile getiren Üstel, ihtiyaçların karşılanması için yaklaşık 100 tır yardım malzemesi gönderildiğini aktardı.

- Prefabrik evlerden 120'si İskenderun'a ulaştı

Başbakan Üstel, sanayiciler, iş insanları, belediyeler, esnaf ve kurumların seferberlik bilinciyle Kıbrıs Türk Dayanışma Platformunu kurduğunu dile getirdi. Hükümet olarak platformla prefabrik konutların yapımı için protokol imzaladıklarını kaydeden Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanayisinin kendi işlerini bırakıp prefabrik ev yapımına yönelmesiyle bugün buralardayız." dedi.

Üstel, şu ana kadar yaklaşık 120 prefabrik evin İskenderun Limanı'na ulaştırıldığı bilgisini verdi.

Geçici yaşam alanının hemen yakınında KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adının verildiği parkın bulunduğuna değinen Üstel, şöyle konuştu:

"Prefabriklerin kurulumuna başlandı. Burada yaklaşık 1000 prefabrik ev olacak. 5-6 bin insanın ikamet edeceği, geçici de olsa başlarını sokabilecekleri güzel bir mekan oluşturma gayreti içindeyiz. Burada gördüğüm kadarıyla da aynı seferberlik içinde buraların altyapılarını Sayın Bakanımız, ilgili Belediye Başkanımız ve Valimiz düzenlemiş. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman fedakarlıklarını esirgemeyen Dayanışma Platformuna yürekten teşekkür ediyorum."

Başbakan Üstel ve beraberindekiler, İskenderun Körfezi'nde depremzedeleri ağırlayan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisini ve İskenderun Kaymakamlığını da ziyaret etti.

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