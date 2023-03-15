Hatay'da depremde zarar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi onarılacak

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da, Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'nde de hasar oluştu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremler, 1790'da Belen'de vefat eden Osmanlı komutanı ve valilerinden Gazi Abdurrahman Paşa'nın mezarının bulunduğu türbede de hasara yol açtı.

Türbenin 4 kolonundan biri yıkıldı, kubbesi ve merdiveni ile çevresindeki mezarlar zarar gördü.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, gazetecilere, Gazi Abdurrahman Paşa'nın bu bölgede önemli kahramanlıklar gösterdiğini söyledi.

Türbeyi eski haline kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "İnşallah Belediye Başkanımız ile gerekli kurumlarla iletişim kurarak Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'ni imar ettirmeyi, tekrardan ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. Türbeyi eski haline kavuşturup tekrar insanlarımızın ziyaret edebilecekleri bir mekan oluşturacağız." dedi.









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