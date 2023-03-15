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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'dan Hatay'daki depremzede çocuklara oyuncak desteği

AA

Aksaray'dan Hatay'daki depremzede çocuklara oyuncak desteği

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremzede çocuklara Aksaray'dan oyuncak gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Gıda ve kıyafet gibi yardımların yanı sıra deprem bölgesindeki çocuklar için akranları da oyuncak desteğinde bulunuyor.

İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğünde toplanan yardımlar, ekiplerce ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılıyor. Koliler arasında depremzede çocuklar için oyuncaklar da yer alıyor. Kimi zaman oyuncak kutularının içerisinden depremzede çocuklar için yazılmış mektuplar da çıkıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesis amiri Ömer Doğan, AA muhabirine, depremzedelerin yaralarının sarılması için yardımların sürdüğünü söyledi.

Gelen kolileri tesislerinde ihtiyaca göre ayırarak depremzedelere dağıttıklarını aktaran Doğan, kimi zaman kutuların içinden çıkan mektup ve notlarla duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.

Aksaray'dan Zeynep Kavakoğlu'nun gönderdiği oyuncak kolisinin içerisinden çıkan notun da kendilerini duygulandırdığını anlatan Doğan, yaraların sarılmasında destek olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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