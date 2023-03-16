Türkiye'nin savaştaki yardımını unutmayan Güney Koreli çift, İskenderun'da gönüllü çalışıyor

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK / MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine ABD'deki kliniklerini kapatarak gelen Güney Koreli Victoria-Paul Cho çifti sahra hastanesinde afetzedelere akupunktur tedavisi uyguluyor.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Güney Koreli Victoria-Paul Cho çifti, gönüllü olarak depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

Uzmanı oldukları akupunktur ve hacamat tedavisini uygulayan çift, ilçede AFAD tarafından kurulan ve gönüllü doktorların çalıştığı sahra hastanesinde görev yapıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 65 yaşındaki doktor Paul Cho, depremi duyar duymaz eşiyle hemen Türkiye'ye gelme kararı aldıklarını söyledi.

Kore Savaşı'nda Türkiye'nin yardım için ülkelerine asker gönderdiğini hatırlatan Paul Cho, "Türkiye bize yardım etti. Biz asla bunu unutmuyoruz. O yüzden buradayız." dedi.

Paul Cho, yaşanan depremden etkilenenleri görünce çok üzüldüğünü anlattı.

Yaptıkları tedaviyle depremzedelerin ağrılarını azaltmaya çalıştıklarını aktaran Paul Cho, "Şimdi depremden dolayı çok çalışan ve ağırlıkları kaldıran hastalar oluyor. Bu işleri çok yoğun yaptığı için kaslarda ağrıları oluyor. Akupunktur tüm ağrılara yarıyor. Hemen etki gösteriyor. Bu yüzden insanlar çok seviniyor." diye konuştu.

Akupunktur ve hacamat uzmanı 63 yaşındaki Victoria Cho, kardeş ülkedeki depremi duyunca çok üzüldüğünü dile getirdi.

Uyguladığı tedavinin ağrıları azalttığını aktaran Victoria Cho, depremzedelere yardımcı olabildiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

- "Çok güzel ilgileniyorlar"



Sahra hastanesine başvuran Yasemin Cincik, boyun fıtığı şikayetiyle geldiğini belirterek, "Kolumu çok fazla hareket ettiremiyordum. Yapılan işlemden sonra kolumu şu an çok rahat hareket ettiriyorum. Ağrım da yok şu an çok iyiyim. Çok güzel ilgileniyorlar. Ben neresi ağrıdığını söylemeden direkt kendi eliyle buldu. Çok memnun kaldım." ifadelerini kullandı.

Fıtık şikayetiyle gelen Muharrem Özbakış da akupunktur tedavisiyle kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Tedaviyi uygulayan doktorlara teşekkür eden Özbakış, "Biz onlarla dost ve kardeş bir ülkeyiz. Onlar da dostluk gösterip bize faydalı oldular." dedi.

Güney Koreli çift, bir haftada yaklaşık 480 kişiye tedavi uyguladı.

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