Hataylı depremzede aile enkazda buldukları yavru kedilere çadırda bakıyor

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HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Hatay'da depremden etkilenen ve çadırda yaşayan Keser ailesi, enkazda buldukları yeni doğmuş iki yavru kediye sahip çıktı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 6 ve 20 Şubat'taki depremlerde, Defne ilçesinde yaşayan Keser ailesinin evi de hasar gördü.

Evlerinin yakınındaki çadırda yaşamaya başlayan ailenin çocukları yaklaşık 10 gün önce bir enkazda yeni doğmuş iki kedi yavrusunu fark etti.

Aile fertleri annesini bulamayınca çadıra getirdikleri yavru kedileri şırıngayla süt vererek besliyor.

- Kedileri HAYTAP'a teslim edecekler

60 yaşındaki Fehmi Keser, AA muhabirine, yıllardır Hatay'da yaşadığını, depremlerde evlerinin ağır hasar gördüğünü ve çadırda barındıklarını anlattı..

Keser, kedi yavrularını bir apartmanın enkazından bulduklarını belirterek, "Kendi çabalarımızla yavruların ayakta kalması için uğraşıyoruz. Kedilerin annesini bulamadık. Kendi imkanlarımızla bakıyoruz. Sahip çıkmasaydık kediler ölecekti." diye konuştu.

Yavrulara 10 gündür baktıklarını belirten Keser, kedilerin çadırda hastalanmaması için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleriyle irtibata geçtiklerini ve yakın zamanda kedileri onlara teslim edeceklerini ifade etti.

11 yaşındaki Büşra Keser kedilere ilgiyle baktıklarını dile getirerek, "Kedileri çok seviyoruz, çok tatlılar. Onlarla oyun oynuyoruz. Yavrular daha küçük olduğu için onları sütle besliyoruz." dedi.

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