AB tescilli Antakya künefesinin geleceği yeni yol haritasıyla belirlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB tescilli Antakya künefesinin geleceği yeni yol haritasıyla belirlenecek

AA

AB tescilli Antakya künefesinin geleceği yeni yol haritasıyla belirlenecek

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda ustanın hayatını kaybettiği, iş yerlerinin yıkıldığı Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Antakya künefesinin geleceğini belirlemek için yeni yol haritası hazırlanacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da 2008'de coğrafi işaret belgesi verilen, birkaç gün önce de AB tarafından tescillenen Antakya künefesini yapan işletmelerin büyük çoğunluğu depremler nedeniyle yıkıldı. Birçok künefe ustası ve işletme çalışanı bu afette yaşamını yitirdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, AA muhabirine, Antakya künefesini 2008'de ulusal olarak tescillettiklerini hatırlattı.

Uluslararası tescil için 2019'da ilk başvuruyu yaptıklarını belirten Çinçin, 13 Mart 2023'te ise AB tescil hakkını kazandıklarını dile getirdi.

Künefenin AB tarafından tescil edilmesinin depremle ilgisinin olmadığını bildiren Çinçin, "2019'da başlayan bir serüven bu. Antakya peynirli künefesi 2023'te hakkıyla uluslararası tescili aldı. Yani bunun depremle ilgisi sadece zamanlamanın şanssız tarihe rastlamasından ibaret. Öncelikle bunu düzeltelim." dedi.

Çinçin, Antakya'da künefecilerin bulunduğu Uzun Çarşı ve Künefeciler Meydanı'nın depremle yıkıldığını ifade etti.

Ustalardan ve çalışanlardan vefat edenler, yaralananlar, başka illere gidenlerin olduğunu aktaran Çinçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapıyı düzeltemediğimiz an bu sektörün tekrar burada aynı canlılıkta yaşaması çok mümkün görünmüyor. Geçimini buradan tedarik eden çok fazla ustamız vardı, çok fazla iş yeri vardı. KOBİ seviyesine gelmiş hatta bunun üzerine çıkmış markalar vardı. Binlerce porsiyon künefe üretiliyordu. Bunlar için özel bir yol haritası çalışması yapmamız lazım. Henüz süreç maalesef oraya gelmedi."

- "Toplu üretim yapıp, sonra toplu satış potansiyeline bakmamız lazım"

Hikmet Çinçin, kentte prefabrik satış yerlerinin yapımına başlandığını belirtti.

İş yerlerinde üretilecek ürünün tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Çinçin, "Önce bizim toplu üretim yapıp, sonra toplu satış potansiyeline bakmamız lazım. Sadece künefecilik sektörü değil yani bu künefeye bağlı kömbe, cevizli, hurmalı kerebiçler de yapılıyordu birçok yerde. Hatta kabak tatlısı gibi üretimler vardı. Bunların tek tek yol haritasını belirlememiz lazım." diye konuştu.

Çinçin, hasar tespiti aşamasında olduklarını, zamanla istenilen noktaya geleceklerini ifade etti.

Künefeciliği gelecek nesillere aktarmaya çalışacaklarını aktaran Çinçin, "Babadan oğula geçen bir sanattı bu künefe. Ustaların en iyi yetişme yeri Uzun Çarşı'ydı. Tekrar o imkanları sağlamamız lazım. Künefe binlerce yıllık bir kültür, atalarımızdan bize kalan en büyük miras. Bundan ekmek yiyen, geçinen birçok insanımız var. Bunları unutmadan, bu tatlıya saygı duyarak, yeni bir yol haritası belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

20 yıllık künefe ustası Yusuf Karakuş da mesleğin devamı için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Antakya hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak. Şu an Hatay'da ayakta kalan birkaç künefeciden biriyiz. Tescilli künefemizi geleceğe taşıyacağız. Yeni ustalar da yetiştirip bu mesleği devam ettireceğiz. Antakyalı künefeciler olarak küllerimizden yeniden doğacağız." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Yörük Ana" torunlarıyla Kırıkhan'da yaşadığı 7,7 büyüklüğündeki depremi anlattı
YEREL HABERLER "Yörük Ana" torunlarıyla Kırıkhan'da yaşadığı 7,7 ...
Hataylı depremzede aile enkazda buldukları yavru kedilere çadırda bakıyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzede aile enkazda buldukları yavru ...
Depremde kaybettiği annesi ve 3 kardeşinin hatıraları için enkazın başında bekliyor
YEREL HABERLER Depremde kaybettiği annesi ve 3 kardeşinin hatıraları ...
Türkiye'nin savaştaki yardımını unutmayan Güney Koreli çift, İskenderun'da gönüllü çalışıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin savaştaki yardımını unutmayan Güney ...
Çadırda kalan küçük Mehmet: Kitap istiyorum
YEREL HABERLER Çadırda kalan küçük Mehmet: Kitap istiyorum
5 genç kadın, kendileri gibi depremzedelere yemek pişiriyor
YEREL HABERLER 5 genç kadın, kendileri gibi depremzedelere yemek ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 ...
Aksaray'dan Hatay'daki depremzede çocuklara oyuncak desteği
YEREL HABERLER Aksaray'dan Hatay'daki depremzede çocuklara oyuncak ...
Hatay'da depremde zarar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi onarılacak
YEREL HABERLER Hatay'da depremde zarar gören Gazi Abdurrahman Paşa ...
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Hatay Afet Koordinasyon ...
KKTC Başbakanı Üstel, İskenderun'daki "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" alanını inceledi
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Üstel, İskenderun'daki "Kıbrıs Türk ...
Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
Minyatürünü yaptığı Habib-i Neccar Camisi'nin yıkıldığını görünce gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Minyatürünü yaptığı Habib-i Neccar Camisi'nin ...
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilliği aday ...
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili 'aday adaylığı' için görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili 'aday ...
Antakya'da geriye doğru yıkılan binanın enkazından ilkokuldaki "anı kitabı"nı çıkardı
YEREL HABERLER Antakya'da geriye doğru yıkılan binanın enkazından ...
Bir insanın girebileceği yoldaki yarıklar, kamerada
YEREL HABERLER Bir insanın girebileceği yoldaki yarıklar, kamerada
Kanserden ölen eşinden kalan hatıraları için enkaz başında bekliyor
YEREL HABERLER Kanserden ölen eşinden kalan hatıraları için enkaz ...
Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında
YEREL HABERLER Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında
Hataylı depremzede besicinin 6 Şubat'tan bu yana 6 keçisi yavruladı
YEREL HABERLER Hataylı depremzede besicinin 6 Şubat'tan bu yana 6 ...
Askerliğini yaptığı Hatay'da arkadaşlarıyla depremzedeler için ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Askerliğini yaptığı Hatay'da arkadaşlarıyla ...
Enkaz başında beklediği eşinin cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı
YEREL HABERLER Enkaz başında beklediği eşinin cenazesi kimsesizler ...
İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların ...
Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için olağanüstü kararlar almak zorundasınız (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.