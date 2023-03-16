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Antakya usulü köfte dürümün ustaları deprem sonrası seyyar tezgaha geri döndü

AA

Antakya usulü köfte dürümün ustaları deprem sonrası seyyar tezgaha geri döndü

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK/SERKAN AVCI - Hatay'da 1980'li yıllarda sokaklarda ünlenen Antakya usulü köfte dürüm, depremlerde dükkanları yıkılan ustaları tarafından geçmişteki gibi seyyar tezgahlarda satılmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Antakya usulü köfte dürüm satışı yapılan dükkanlar da yıkıldı. Seyyar tezgahta hazırlanmasıyla ünlenen köfte dürümün işletmecileri iş yerlerinin yıkılması üzerine mesleklerini sürdürmek için sokaklara döndü.

Geçmişteki gibi seyyar tezgahların başına geçen ustalar, Antakya usulü köfte dürümün satışını yapmaya başladı.

İki dükkanı yıkılan ve Küçükdalyan Mahallesi'nde tezgah açan Ömer Önal ile Haraparası Mahallesi'nde köfte dürüm yapan yeğeni Bahattin Önal, seyyar satış yaparak normal hayata dönmeye çalışıyor.

Depremde işletmesi yıkılan Bahattin Önal, Antakya usulü köfte dürümün kentin vazgeçilmez fastfood lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

İşletmelerini ayağa kaldırmak için sokaklara döndüklerini anlatan Önal, "Rahmetli Turan Helvacıoğlu ustanın yıllar önce seyyar olarak başlattığı köfte dürümü biz de dükkanlarımızın yıkılması nedeniyle seyyar olarak satmaya başladık. Bu lezzetin satışını dükkanlar kurulup hayat düzene girene kadar seyyar aracımızda sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Esnafımız dönerse devletimizin de milletimizin de işini kolaylaştırırız"

Önal, Hatay'ın yeniden güzel bir şehre dönüşeceğine inandığını belirtti.

Kentin sokaklarının eskisi gibi olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Önal, şöyle konuştu:

"Acımız çok büyük, Antakya'da ev kalmadı fakat bir yerden başlamak lazım. Antakya'mızı terk etmememiz gerekiyor. Bu güzel şehrimizi terk etmeyelim. Dükkanım yıkıldı ama seyyar aracımla bu mesleğe devam ediyorum. Herkesi memleketimize geri çağırıyorum. Esnafımız dönerse devletimizin de milletimizin de işini kolaylaştırırız. Şehrimizi böyle terk edip gitmek olmaz."

Afette iki dükkanı ve evi yıkılan köfteci Ömer Önal da kızını enkazdan yaralı olarak çıkardığını anlattı.

Acılarına rağmen hayata dönmek için mücadele ettiklerini aktaran Önal, köfte dürümü başına geçtiği seyyar tezgahta satmaya devam edeceğini kaydetti.


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