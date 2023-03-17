Hatay'da depremzede çocuklar çadır kentteki oyun alanlarında vakit geçiriyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkımın en çok yaşandığı Hatay'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Defne ilçesine kurulan çadır kentte görev alan Akademi Üniversite Birimi, hazırladıkları etkinliklerle depremden etkilenen çocuklara destek oluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen afet sonrası içlerinde belediye personeli ve gönüllü üniversite öğrencilerinin olduğu birim ekibi, 800 çadırın bulunduğu yerleşkede çocuklar için kurulan çadırda çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Deprem bölgesine gelmeden uzman psikologlar tarafından çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğine ilişkin eğitim de alan ekip üyeleri, kaybedenin olmadığı yarışmalar, boyama etkinlikleri, çocuk dansları gibi etkinliklerle çocukların yaşadıkları olayı unutturmaya çalışarak, güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Üniversite Birim sorumlusu vekili Emre Şahin, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren Defne ilçesinde kurulan çadır kentte vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Afetin en çok yara alanlarının aslında çocuklar olduğunu, psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirten Şahin, onlara destek olmak için daha önce çeşitli alanlarda gerçekleştirdikleri etkinliklere bu sefer depremzede çocuklara sergilediklerini ifade etti.

Bir çadır kurduklarını ve burada çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Çadırımızın içinde eski sokak oyunlarımız olan sandalye kapmaca, halat çekmece gibi bu tarz oyunlar oynatıyoruz. Çocuklar buraya geldiği zaman bizlere güveniyorlar, aileleri bizlere rahatlıkla teslim edebiliyorlar. Burada güzel zaman geçiyorlar yani. Bir nebze olsun yaşadıkları ortamı unutabiliyorlar bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yani bizleri kendi aileleri gibi davranıyorlar."

Çocukların yaşadıkları afet nedeniyle dezavantajlı bir grup olduğunu onun için bölgeye gelmeden psikologlardan çocuklara nasıl davranılması gerektiğine dair ciddi eğitimler aldıklarına değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Belirli ekiplerimize, birimlerimize belirli günlerde burada çocuklara etkinlikler düzenledik. Günde yarım saat içinde 30 çocuğumuzu misafir ediyoruz çünkü içerisi fazla büyük bir alan değil. Bu sürekli sirkülasyon oluyor. Burada 600 çocuğumuz varmış bunun yarısına ulaşabiliyoruz. İki gündür de havalar yağmurlu aileleri de çocuklarını fazla dışarı çıkarmak istemiyorlar ama buna rağmen çadırımıza ilgi oldukça yoğun. Çocuklar bizi ziyaret ediyor, biz onları seviyoruz onlar bizi seviyor. Onlar mutlu olduğunu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Ülkemiz zor günler geçirdi. Bugünlerde biraz da olsun onları tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize."

Defne ilçesinde yıkılan evinin bahçesine çadır kuran ancak yapılan etkinliklere 3 çocuğunu getiren Sebahat Dapkan ise lise çağındaki 2 oğlunun etüt merkezlerine gittiğini, kızını ise etkinlik alanına bıraktığını söyledi.

Kızının depremden sonra tek kalamadığını oyun çadırına bile beraber girdiğini anlatan Dapkan, belli bir süre geçtikten sonra evladının kendisini unutarak oyunlara daldığını söyledi.

Bu tür etkinliklerle çocukların moralinin daha iyi olacağına inandığını dile getiren Dapkan, emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.





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