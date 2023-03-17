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Hatay'da 70 yaşındaki depremzede kadının yüzü kaymakamlığın verdiği bastonla güldü

AA

Hatay'da 70 yaşındaki depremzede kadının yüzü kaymakamlığın verdiği bastonla güldü

HATAY (AA) - "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesinde, depremde evi hasar gören 70 yaşındaki Esme Çil'in "baston" talebini kaymakamlık gerçekleştirdi.

Çil, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Bademli Mahallesi'ndeki çocuklarıyla yaşadığı evinde yakalandı.

Depremde evi hasar gören ve çadırda kalmaya başlayan Çil, kendilerini ziyaret eden ekiplerden yeni bir baston talep etti.

Kaymakamlıkça verilen yeni bastonuna kavuşan Çil, AA muhabirine, depreme evde yakalandıklarını ve herhangi bir can kayıplarının olmadığını anlattı.

Şu an gündüzleri az hasarlı evinde, geceleri de korktukları için çadırda kaldıklarını aktaran Çil, ekiplerce her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Çil, "Eskisini attık. Baston güzel, mutlu oldum ama kaymakamı görünce daha da mutlu oldum. Her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin." dedi.

- İlçede dayanışma grubu oluşturuldu

Hassa Kaymakamı Osman Acar da depremin ilk anından itibaren güzel bir koordinasyonla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

AFAD koordinesinde ekiplerin depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştığını aktaran Acar, şöyle konuştu:

"Şu anda hane ve çadır bazlı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlçemizin 39 mahallesinde bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda muhtarlarımızla beraber her mahallede dayanışma grubu kurduk. Kamu personeli, muhtar ve azalarından oluşan 5 kişilik ekip, vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ediyor, isteklerini dinliyor. Ona göre biz de çözüm üretiyoruz. Depremzedelerin yaralarının sarılması ve ihtiyaçların giderilmesi için devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. İnşallah milletçe el ele, gönül gönüle bu yaraları da saracağız."

Acar, depremzedelerin her türlü talebine yetişmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teyzemiz, baston talebinde bulunmuştu. Hemen onu temin edip gönlünü almaya çalıştık. Devletimizin burada şefkat elini de vatandaşlarımıza uzatmakla mükellefiz. Bu noktada da vatandaşımızın en ufak taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle deprem sonrası yaşadığımız travmaların giderilmesinde bizlere büyük vazife düşüyor. Bunun da farkındayız. Dolayısıyla bizde devletimizin, ilçemizdeki temsilcisi olarak vatandaşımızın bütün taleplerinde, isteklerinde her daim yanındayız. Vatandaşımız, devletimizi her daim güçlü bir şekilde yanında görüyor."


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