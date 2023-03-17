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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Jokey Kulübü depremzede çocukları ponylerle buluşturuyor

AA

Türkiye Jokey Kulübü depremzede çocukları ponylerle buluşturuyor

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki çadır kentleri gezerek pony cinsi atlarla çocuklara yönelik etkinlik düzenliyor.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki çadır kentte çocukları atlarla buluşturan TJK, boyama kitapları ve oyuncaklar da dağıttı.

TJK, ayrıca ülke genelindeki hipodromlarda da depremzede çocuklara ücretsiz hizmet veriyor.

TJK Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Uzman Psikolog Bercis Merdanoğlu, AA muhabirine, psikosomatik bozuklukların tedavilerinde atların kullanıldığını hatırlattı.

Deprem bölgesinde etkinlik düzenleme kararı aldıklarını belirten Merdanoğlu şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın travmayla ilgili sıkıntıları olduğunu görüyoruz. O çocukların özellikle atlarla iletişim kurmalarını, güvenli bağ kurmalarını, onlara dokunmalarını, hissetmelerini ve anda olabilmelerini sağlamak çok değerli ve kıymetli. Biz de bunları atlarla yapmaya çalışıyoruz. Profesyonel ekibimizle depremden etkilenen 10 ilimizi ziyaret edeceğiz. Bunların dışında da kulübümüzde bulunan 7 hipodromumuzda depremden etkilenmiş çocuklar ücretsiz şekilde atla terapiden yararlanabilecekler."

Merdanoğlu, deprem bölgesindeki çocuklarda da atların olumlu etkilerini gözlemlediklerini belirterek "Ülkemizde atlar çok kolay ulaşılabilir hayvanlar değiller. Çocukların at binmeleri, onları sevmeleri, hissetmeleri, 'Güvendeyim' hissi onlara terapötik açıdan çok fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

- "Gönüllülük aşkıyla buradayız"

Tiyatro oyuncusu ve TJK Asli Üyesi İlyas İlbey, TJK olarak depremin ilk gününden bu yana bölgeye maddi ve manevi destekte bulunduklarını ifade etti.

Çocukların depremlerden çok etkilendiğini gözlemlediklerini anlatan İlbey şöyle konuştu:

"Bizim 7 hipodromumuzda engelli çocuklara yönelik atla tedavi merkezlerimiz var. Buradaki çocuklarımız da büyük travma yaşadı. Artık biz o hizmeti deprem bölgelerinde bütün ücra köşelere kadar taşıma kararı aldık. Sağ olsun kulüp başkanımız Serdal Adalı ve yönetim kurulu, çok duyarlı. Şimdi çocuklara atı götürüyoruz, atla tanıştırıyoruz. Seviyorlar, okşuyorlar, boyama kitapları, oyuncaklar dağıtıyoruz. Onun dışında da 'Temiz Bir Dünya' adlı bir çocuk oyunu hazırladık. Oyuncularımızla çocuklar el ele tutuşup oyunlar oynuyorlar. Mutlu oluyoruz onlara dokundukça ama gerçekten durum dışarıdan görüldüğü gibi değil, gerçekten değil."

Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de TJK'nin 6 Şubat'tan beri Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde faaliyet yürüttüğünü anlattı.

TJK'nin kamu yararına dernek statüsünde olduğunu hatırlatan Demirçelik, "Şu an yaralıları sarmak için dörtnala koşuyoruz. Pony tırı etkinliğimiz vasıtasıyla çocuklara moral kazandırmak istiyoruz. Süreçten kurtulmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu faaliyetimiz devam edecek." dedi.

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