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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antakyalı seyyar kebapçı 40 yıllık ekmek teknesiyle hizmete başladı

AA

Antakyalı seyyar kebapçı 40 yıllık ekmek teknesiyle hizmete başladı

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkisiyle, yaşadığı apartman yıkılınca Kocaeli'ye giden kebap ustası Mehmet İhsan Aracı, 40 yıldır ekmek parasını kazandığı seyyar tezgahıyla Antakya sokaklarında yeniden hizmet vermeye başladı.

Kentin sokaklarını gezdiği seyyar tezgahındaki süslemeleri ve ocak başında fes takmasıyla "Osmanlı kebapçısı" olarak tanınan 60 yaşındaki Aracı'nın yaşadığı, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 7 katlı Konak Apartmanı, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar aldı.

Bina, 20 Şubat'taki Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaza dönüştü.

Can kaybının yaşandığı afet sırasında evlerinin dışında olan Aracı ve ailesi, yaşadıklarından uzaklaşmak için Kocaeli'ye gitti.

Kocaeli'ndeyken memleketine özlem duyan kebap ustası, bir süre sonra ailesiyle tekrar Antakya'ya döndü.

Ekmek parasını kazandığı 40 yıllık seyyar tezgahını yeniden hazırlayan Aracı, önlüğünü giyip fesini takarak sokaklara çıktı.

- "Memleketimizi bırakamıyoruz"

Kebapçı Mehmet İhsan Aracı, AA muhabirine, hayatı boyunca böyle bir felaket görmediğini söyledi.

Büyük acılar yaşadıklarını belirten Aracı, "Oturduğum bina ikinci depremde yıkıldı. İnsanlar gibi evsiz, barksız kalktık. Daha sonra Kocaeli'ye gittim. 20 gün orada kaldım. Sağ olsun devletimiz bize orada da baktı." dedi.

Aracı, Kocaeli'deyken Antakya'da yaşananları düşünmeden duramadığını ve geri gelmeye karar verdiğini aktardı.

Ailesiyle çadıra yerleştiğini ve tezgahının başına geçtiğini anlatan Aracı, şunları kaydetti:

"Memleketimizi bırakamıyoruz. Dayanamadım. 'Memleketime gideceğim' dedim. Aşırı derecede üzgünüz. Dayanamıyoruz. Gördüğümüz anda kahroluyoruz. Hatay'ımız bir tanedir. Bütün turizm merkezlerimiz çöktü. Hiçbir şey kalmadı. Allah'a inanıyoruz. İnşallah zamanı gelince düzelecek. Rahatsız olmama rağmen geliyorum ve insanlara hizmet ediyorum. Buraya yardımcı olmak için gelen insanlara güzel bir yemek yedirmek amacım. Memleketimizi ve insanlarını seviyoruz. Hizmet etmek için buradayız. O güzel günleri ve geçmişteki Antakya'mızı bekliyoruz."

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