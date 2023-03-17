Hataylı depremzede 4 kardeş mobil fırında günde 25 bin ekmek üretiyor

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da depremzede 4 kardeş, mobil ekmek fırınında afetzedeler için ücretsiz ekmek üretiyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri hasar gören ve aileleriyle çadırda kalan ikisi fırıncı, biri berber ve biri de oto tamircisi Alkaya kardeşler, afetin ardından Hatay'ı terk etmeyerek insanlara yardımda bulunma kararı aldı.

Çalıştıkları ekmek fırını depremde yıkılan kardeşlerden İbrahim ve Ezer Alkaya, Konya'da faaliyet gösteren Memak Makine'nin depremzedeler için Hatay'a gönderdiği mobil fırının başına geçti.

Diğer kardeşler Ali ve Uğur Alkaya ile 3 gönüllünün de desteğiyle oluşan 7 kişilik yardımsever grup Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde konuşlu mobil fırında günlük 25 bin ekmek üretmeye başladı.

Üretim için gerekli malzemelerin Hatay Valiliğince karşılandığı, her biri 100'er gramlık "küçük ekmekler" bölgedeki depremzedeler ile farklı illerden yardım için gelenlere ücretsiz dağıtılıyor.

- "Hep birlikte Hatay'ımızı güzel bir yere getireceğiz"

Fırıncı kardeşlerden İbrahim Alkaya bu işe 4 kardeşin gönüllü başladığını ifade etti.

Yaklaşık 1 aydır ekmek ürettiklerini anlatan Alkaya, üretime başladıktan bir süre sonra İŞKUR'un da "Toplum Yararına Program" kapsamında kendilerine yevmiye verdiğini belirtti.

Alkaya, her gün saat 05.30'da fırını çalıştırdıklarını dile getirerek "Hep birlikte Hatay'ımızı güzel bir yere getireceğiz. Çekirdek ailemden kayıp yok ama Hatay hepimizin bir parçasıydı. Aslında 11 ilde olan deprem hepimizin acısıdır. Allah bu durumları bir kez daha göstermesin." dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Alkaya, "Eşim de hamile olduğu için AFAD öncülüğüyle Muğla'ya gitti. 1 ay sonra baba olacağım. Biz de Hatay'a bir şeyler yapmak için burada kaldık. Allah bu acıları kimseye göstermesin. Hatay için kendimi bile feda ederim. Halkımıza hizmet etmek çok güzel bir duygu. Evimiz hasarlı olduğu için çadırda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Alkaya, fırını depremzedelerin hizmetine sunan Memak Makine sahiplerine de teşekkür etti.

- "Halkımız için birlik ve beraberlik zamanı"

Ezer Alkaya da evlerinin ağır hasar aldığını aktararak "Çok şükür devletimiz de destek veriyor. Hem mesleğimi devam ettiriyorum hem de halkımıza hizmet ediyorum. Halkımız için birlik ve beraberlik zamanı. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Berber olan Uğur Alkaya da ağabeylerine yardım için fırının başına gönüllü olarak geçtiğini anlattı.

Alkaya, fırında ekmeği pişirmede görevli olduğunu ve makinenin çalışma sistemini hemen kavradığını belirterek "Memleketimize hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Başka ülkelerden bile gelip bize destek veriyorlar. Biz hizmet etmeyeceğiz de kim edecek?" dedi.

Ekmeklerin insanlara dağıtımında görevli oto tamircisi Ali Alkaya da depremde iş yerinin yıkıldığını söyledi.

Alkaya, halkı yalnız bırakmamak için bir şeyler yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak "Elimizden geldikçe de insanlara destek vereceğiz. Biz de depremzedeyiz, onlar için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

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