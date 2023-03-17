Depremzede gönüllüler acılarına rağmen yardımlarını aralıksız sürdürüyor

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK / MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede gönüllüler de acılarına rağmen yaraları sarmak için seferber oluyor.

İskenderun'da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD koordinesinde çok sayıda kurum, belediye ve gönüllü çalışıyor. Depremi yaşayan Türk Kızılay gönüllüleri de ilçe merkezinde ve mahallelerde yaraları sarmak için acılarını içlerine atıp depremzedelerin yardımına koşuyor.

Ekipler, yaptıkları ziyaretlerde tespit ettiği ihtiyaçları sonraki günlerde hizmet planına dahil ederek, depremzedelere ulaştırıyor.

Kırsal mahalleleri de tek tek dolaşarak afetzedelerin yaralarını saran Türk Kızılay ekipleri evde sağlık hizmeti ve psikososyal destek gibi hizmetler de veriyor.

Türk Kızılay, İskenderun'daki deprem bölgesinde her gün yaklaşık 67 noktada 210 bin kişiye üçer öğün yemek hizmeti sağlıyor.

- Depremi yaşayan gönüllüler de çadırda kalıyor

​​​​​​​Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, AA muhabirine ihtiyaç sahibi herkese yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem olduğunda önce ailesini ardından da afeti yaşayan diğer şube gönüllüleriyle yurtlarında kalan 94 öğrencinin tahliyesini gerçekleştirdiğini anlatan Sivri, şu ana kadar sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Sivri, evinin hasar görmesi nedeniyle şu anda ailesiyle çadırda kaldığını, bir taraftan da depremzedeler için çalıştığını söyledi.

Öncelikle depremzedelere acil barınma ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Sivri, şöyle devam etti:

"Ne ihtiyaçları varsa soba, battaniye, yatak bunları karşılıyoruz. Her türlü talep geliyor, elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Tüm köylere ulaşıyoruz. İskenderun'un yanındaki bizim kardeş ilçelerimiz Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin ve Payas'a da hizmet veriyoruz. Vatandaş memnun. Bu yarayı birden de sarmak çok zor ama Allah'a şükür sardık. İskenderun'da şu anda barınma ve beslenme sorunu yok. Herkesin ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşım çadırda kaldığı sürece evlerine geçeceği zamana kadar bu yardımlar devam edecek. Yani vatandaş 'dur' deyinceye kadar Kızılay durmayacak."

- "Acımızı içimize gömdük"

Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan ise personeliyle depremin ilk gününden beri insanların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Depremde evinin hasar gördüğünü ve çadırda kaldığını anlatan İlhan, şunları kaydetti:

"Yani bizlerin de evleri yok. Ailelerimizden kayıplarımız var. Vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi insanlarımız için ilk günden beri onların yanında olmaya çalışıyoruz. Acımızı içimize gömdük. Onlarla beraberiz. Sonuna kadar da beraber devam edeceğiz. Kızılay her yerde herkesle hep beraber el ele. Her zaman da mutlu etmek için çabalayacağız, mücadele edeceğiz."

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