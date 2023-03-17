Hataylı depremzedeler kayıplarına rağmen umutlarını yitirmedi

HATAY (AA) - EMRAH GÖKMEN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, yıkımın en çok yaşandığı Hatay'da çadır kentlerde yaşamını sürdüren depremzedeler, umutlarını yitirmedi.



Kimi ailesini kimi yakınını kimisi evini kaybeden depremzedeler, AFAD koordinesinde kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Kaldıkları çadırlarda her ihtiyaçları karşılanan depremzedeler birbirlerine güç vererek yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Defne ilçesinde kurulan 800 çadırın bulunduğu yerleşkede depremzedeler, 6 Şubat'ta yaşadıkları afetin izlerini silmek için uğraşıyor.

Geleceğe umutla bakan depremzedeler, kimi zaman yürüyüş yaparak kimi zaman ise çadır önü sohbetlerle vakit geçiriyor.

Çadırda ailesiyle kalan Davut Yurtman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evini ve pizza ustası olarak çalıştığı işini afette kaybettiğini söyledi.

Uyurken her şeye sahip olduklarını, ancak kalktıklarında ellerinde hiçbir şey kalmadığını anlatan Yurtman, hala etkisinde oldukları enkazın altından kalkmak için çabaladıklarını dile getirdi.

Her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten Yurtman, "Etrafımıza baktığımız zaman beterin beteri var derler ya biz canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Yeni bir hayat sunuldu bize, inşallah yeniden kalkınırız, Hatay, Antakya kurulur. Yine sil baştan başlarız, zor olacak ama olacak. İnşallah daha iyi olur, umudumuz var." diye konuştu.

- "Devletimiz bizi kalkındıracak"

Depremin ardından enkazdan eşiyle birlikte çıkan ve uzun yıllardır komşusuyla çadır kentte de bir arada olan Habip Berrak da sıfırdan bir hayata başlayacaklarını söyledi.

Şu an çadırda her ihtiyaçlarının karşılandığını ve bir eksikliklerinin bulunmadığını anlatan Berrak, şöyle devam etti:

"Binlerce şükür, devletimiz sağ olsun bize her konuda yardımcı oluyor. Maddi, manevi çok affedersin çorabından külotuna kadar getirip veriyor. Hem devletimizden hem hayır yapanlardan Allah razı olsun. Devletimiz bizi kalkındıracak Allah'ın izniyle biz onu bekliyoruz, umutluyuz. Cenabı Allah nasip, takdir ederse o olacak. Devletimiz var olsun, kimseye boyun eğmesin. Biz devletin arkasındayız."

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