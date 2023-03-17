Depremden etkilenen Hatay'da cuma namazı kılındı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Hassa ilçelerinde cuma namazı eda edildi.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde depremzede vatandaşlar, namaz için Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlardan bazıları depremlerde hasar almadığı gözlenen caminin içinde, bir kısmı da avluda namaz kılarak dua etti.

İskenderun ilçesinde, vatandaşlar cuma namazı için Yunusemre Mahallesi'nde bulunan ve depremde minaresi yıkılan Ferahevler Camisi'nde saf tuttu.

Camide yer bulamayan bir kısım cemaat bahçede namaz kıldı.

Hassa ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını pazar yerinde kıldı. Burada verilen hutbede konteyner kent başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.

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