KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da askerleri ve çadır kenti ziyaret etti

HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinden Hatay'a gelen Türk askerlerinin konuşlandığı Güvenlik Kuvvetleri Afet Yardım Birliği afetzedelerin kaldığı çadır kente ziyarette bulundu.

Afet Yardım Birliği ziyaretinde askeri personelden bilgi alan Tatar, deprem bölgesindeki çalışmalara katkı veren askerlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gönüllü ordusuyla Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bu acıları unutmamız mümkün değildir ama hayat böyle bir şey. Acısıyla, her türlüsüyle devam etmek zorundayız." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Tatar, diğer devlet başkanlarının Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Tatar, TDT Olağanüstü Zirvesi'nde deprem nedeniyle KKTC halkının yüreğinin parçalandığını dile getirdiği bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin bu acıyı birlikte yaşadığını, hepimizin acısının olduğunu ve bizim de elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm potansiyelini ve kapasitesini burada acıların giderilmesi ve bu bölgelerdeki insanlarımızın tekrar normal hayata dönmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmakta olduğumuzu orada ben de ifade ettim. Dolayısıyla sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu olağanüstü şartlarda 6 Şubat'tan beri yapılan çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir memnuniyetle izlenmektedir. Acılı günde böyle durumlarda biz hep birlikteyiz. Tasarda ve kıvançta her zaman Türkiye ve Anadolu ile milletimizle birlikte olduk. Bundan sonra da bu böyle olacaktır. Et ve tırnak şeklinde bütün bu çalışmaları, bu anlayışla da yürütmenin bahtiyarlığı içindeyiz."

- "Olağanüstü bir gayret var"

Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kente geçen Tatar, depremzedelerle sohbet etti, çocuklarla ilgilendi.

Çadır kent yetkililerinden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tatar, Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğunu kaydetti.

Bölge insanının bir an önce normal yaşantısına dönmesini dileyen Tatar, şöyle konuştu:

"Gerçekten olağanüstü bir gayret var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla ve tüm valilerimiz, belediye başkanlarımız, ekipler, insanüstü bir güç ve fedakarlıkla bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. Hepimizin de bildiği gibi 11 ili kapsayan çok büyük bir felaketten bahsediyoruz. Bütün bunları düzeltmek ve normal hale dönmek sanıldığı kadar kolay değil. Yönetim gerçekten büyük bir başarıyla bu işi yürütmektedir. Dolayısıyla onlara tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Halkımıza 'geçmiş olsun' diyorum."

Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaretlerinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik etti.

