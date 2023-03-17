KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü"nü inceledi:

HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenciler anısına Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan konteyner kentin bulunduğu alanı inceledi.

Tatar, KKTC hükümeti ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" adıyla kurulacak konteyner kent alanına gitti.



Ersin Tatar, burayı inceledikten sonra yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta herkesin yüreğinin parçalandığını söyledi. Acının büyük olduğunu belirten Tatar, "Bu acıları beraber yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi biz Adıyaman'da evlatlarımızı enkaz altında kaybettik. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun." dedi.

Ersin Tatar, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nin düzenlendiğini anımsatan Tatar, orada tüm Türk devletleri gibi kendilerinin yüreğinin de Türkiye'yle olduğunu söylediğini dile getirdi. Kıbrıs'ın da büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"O günden bugüne çeşitli kampanyalarda Kıbrıs Türk halkı buradaki duyarlılığını ifade etmeye çalışmıştır. Bizim de ekiplerimiz çeşitli farklı bölgelerde enkaz altından canları kurtarmak için ve diğer hususlarda katkı yapmak için buralarda çalışmalarını hala sürdürmektedir. Gerek güvenlik komutanlığımızın ekipleri, gerek sivil savunma, gerek itfaiye, gerek polis, tüm kurum ve kuruluşlarla belediyelerimizle ve özel teşebbüsten gönüllü iş adamları, müteahhitler, araç gereç ve diğer ellerindeki tüm imkanlarla hepsi katkı koyabilmişlerdir."

- Konteyner kent

Tatar, kurulan konteyner kent hakkında, "Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu iş insanlarının özel sektördeki girişimcilerimizin birlikte oluşturduğu bu dayanışma platformu, kendi topladıkları bağışlarla buraya konteyner düzenlenmesi çalışmalarına devam ediyorlar. 100 konteyner buraya şu anda gelmiş vaziyette ve bunlar sizlerin denetiminde halkımıza açılmaktadır. İnşallah önümüzdeki süreçte, kısa bir süre sonra diğer yapılmakta olan konteynerler de buraya geleceklerdir." diye konuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımı gördüklerini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Yüreğimiz tekrar parçalanmıştır ama buradaki yüksek tempolu çalışma beni cesaretlendirmiştir. Sizlere Allah sabır, güç, sağlık versin çünkü böyle bir çalışma, böyle bir fedakarlık gerçekten çoğu milletin yapamayacağı bir kudrettedir. Onun için tüm millet arkanızdadır. Hepimizin duası sizinledir ve inşallah kısa bir süre sonra bu yaraların sağ olduğunu ve insanlarımızın tekrar norma hayata döndüğünü hep birlikte göreceğiz."

İskenderun ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Kırklareli Valisi Birol Ekici de depremlerin ardından hayatı normal sürecine geçirmek için gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:



"İskenderun'da da biz 9 bin kamu görevlisi olarak çalışıyoruz. İlk günden itibaren KKTC yanımızdaydı. Belediyelerinin iş makinelerini karşıladık ve yardım malzemelerini taşıdık. Arama kurtarma çalışmalarında çok önemli roller aldınız, görevler aldınız."

Tatar ve beraberindekiler, daha sonra İskenderun'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısına da katıldı.

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