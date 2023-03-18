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Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı

AA

Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı

HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Muğla'dan Hatay'ın Hassa ilçesine gönüllü gelen Kıdemli Başçavuş Bilal Kütükoğlu, Kastamonu'dan deprem bölgesine görevlendirilen oğlu Jandarma Uzman Çavuş Berkay Kütükoğlu ile afetzedelerin yardımına koştu.

Meslekte 30 yılı geride bırakan Muğla Dalaman Merkez Karakol Komutanı Bilal Kütükoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha önce 7 yıl görev yaptığı Hassa'ya gitmek için talepte bulundu.

Emekliliğine günler kala kendisine ihtiyaç duyulacağı düşüncesiyle sahada göreve başlayan Kütükoğlu, Kastamonu'dan gelen Jandarma Komando Eğitim Alayı kursiyerlerinden oğlu Berkay Kütükoğlu ile aynı ortamda afetzedelere yardımcı oldu. Hassa'da yardım çalışmalarına devam eden baba, Kastamonu'ya dönen oğlunun dün gerçekleşen ve uzman çavuşluğa başladığı törene katılamadı.

Hassa Merkez Karakol Komutanı olarak görevlendirilen Bilal Kütükoğlu, AA muhabirine, 2011-2018 yıllarında bu ilçede görev yaptığını söyledi.

Bölgeyi iyi bildiğini ve dostlarının olduğu yere gelmek istediğini anlatan Kütükoğlu, "Duramadım, hemen sabahleyin üst komutanlığımıza dilekçe yazdım, 'Gönüllü olarak gitmek istiyorum.' dedim. Sağ olsun komutanlığımız uygun gördü, geldik. Burada jandarmamızı uygun bir şekilde temsil etmek, deprem mağdurlarımızın ihtiyaçlarımızı karşılamak için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalıştık." ifadelerini kullandı.

- Deprem bölgesinde oğluyla bir ay görev yaptı

Kütükoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, emeklilik dilekçesini vermeyi planladığı dönemde yaşandığını dile getirdi.

Bu süreçte ülkeye hizmete devam etmesi gerektiğini anladığını vurgulayan Kütükoğlu, bu nedenle emeklilikten vazgeçtiğini aktardı.

İlk depremlerin ertesi günü Hassa'ya geldiğini bildiren Kütükoğlu, şöyle konuştu:

"Uzman jandarma eğitimi gören oğlum da tesadüfen Hassa'ya geldi. Burada oğlumla bir ay beraber görev yapmak, vatandaşımıza yardım etmek nasip oldu. Bundan da ayrı bir keyif ve haz aldım. Burada beraber koştuk, yardım ettik. Yanımda oğlumun olması çok güzel bir duyguydu. Sahada 'komutanım', yalnız kaldığımızda ise 'baba' diyordu. Oğlumun yemin töreni vardı, katılmak isterdim fakat önceliğimiz deprem bölgesi olduğu için burada kaldım. Gitsem aklım burada kalacaktı. Jandarma uzman çavuş olarak mezun oldu, Mersin İl Jandarma Komutanlığı emrine atandı."

Uzman Çavuş Berkay Kütükoğlu da alay komutanlığından deprem bölgesine hizmet etmek için geldiklerini belirterek, "Vatandaşların yaralarını sarmak için verilen mücadelede babamla aynı kamuflaj altında hizmet etmek büyük bir onurdu." dedi.

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