Hatay'daki kültür varlıklarını kurtarma çalışmalarına üniversitelerden öğrenciler de katılıyor

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/MEHMET BAYRAK - Hatay'da "asrın felaketi" olarak anılan depremlerden etkilenen kültür varlıkları için 9 üniversiteden 16 bilim insanın katılımıyla yapılan kurtarma çalışmalarına ilgili bölümlerde okuyan 21 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katkı sağlıyor.

Depremlerde yıkılan Habib-i Neccar Camisi, Ulu Cami, İhsaniye Camisi, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Hatay Meclis Binası'nın da aralarında bulunduğu kültür varlıklarını kurtarma çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığınca sürdürülüyor.

Türkiye'deki 9 üniversiteden 16 bilim insanın yürüttüğü kurtarma çalışmalarına, akademisyenlerin davetiyle gönüllü olarak bölgeye gelen sanat tarihi ve diğer ilgili bölümlerinden 21 lisans ve yüksek lisans öğrencisi de katkı sağlıyor.

Moloz yığınına dönüşen simge yapılarda titizlikle çalışan bilim insanları ve öğrenciler, enkaz altında kalmış ikona, kitabe, dini kitaplar ve diğer objeleri kurtarmak için gayret gösteriyor.

- "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Akdeniz Üniversitesinde sanat tarihi alanında yüksek lisans yapan Aybüke Göktepe, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının kültür varlıkları açısından da son derece üzücü olduğunu belirtti.

Bu büyük üzüntüyü hemen herkeste gözlemlediğini dile getiren Göktepe, "İlk günden beri herkes mesleğini icra etmek için çabaladı. Vaktimiz geldiği için biz de sahaya indik." dedi.

Göktepe, Afet Bölgesi Kazı Başkanlığının tescilli yapıları kurtarmak için tüm imkanları seferber ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kültür varlıklarımızı ve miraslarımızı yeniden ayağa kaldırabilmek için canla başla çalışıyoruz. Tek amacımız bunu gerçekleştirmek. Bu sadece bizim değil, ülkemizin ve bütün dünyanın mirası. Bunun farkında olarak çalışıyoruz. Özellikle yapıların içerisine girdiğimizde maalesef çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Sadece cami ya da medreselerde değil, tüm dini ve tarihi yapılarda aynı duyguları hissediyoruz. Kurtarabildiğimizi kurtarmaya çalışacağız. İmkanı olanları kurtarmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."

- "Çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyoruz"

Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi Mustafa Koçak, eşsiz değere sahip olan tarihi yapıları yıkılmış olarak görmekten üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Kültürel varlıkları ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptıkları aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına altyapı hazırlamak. Tarihi yapıların ilk yapılış ya da sonraki dönemlerdeki onarımlara ait kitabeleri bulup, rekonstrüksiyon çalışması yapıldığında aslına uygun yapılara yerleştirme temelinde çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Çok üzücü bir olay yaşadık. Bu eski yapıların da depreme dayanması beklenemezdi zaten ama yürüttüğümüz çalışmalarla çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Herkes kendi uzmanlık alanında çalışıyor."

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden lisans öğrencisi Emirhan Alkan da depreme bir çok bina gibi tarihi yapıların da dayanamadığını belirterek, "Kültür mirasımızı korumayı ve elimizde sağlam kalan eserleri enkazdan çıkartarak güvenli yerlere taşımak temel amacımız." ifadesini kullandı.

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