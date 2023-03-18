İskenderun'da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından 3 Nolu Tesis'te öğle namazı öncesi gerçekleştirilen organizasyonda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, mevlit ve naat okundu.

İlçe Müftüsü Osman Şekerci şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti, daha sonra katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu.

Programa Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.

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