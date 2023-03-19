Depremzede berber, çadır kentleri gezerek hizmete devam ediyor

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HATAY (AA) - EMRAH GÖKMEN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, yıkımın en çok yaşandığı Hatay'da kendisi de depremzede olan ve berberlik yapan 17 yaşındaki Emre Kuş, elinde taşıdığı malzemelerle çadır kentlerdeki vatandaşlara saç tıraşı yapıyor.

Afet öncesi bir erkek kuaföründe berberlik yapan 17 yaşındaki Emre Kuş'un çalıştığı iş yeri de depremde ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi.

Ailesiyle çadır kentte kalan Kuş, patronunun kendisine verdiği malzemelerle ihtiyaç duyulan çadır kentlere giderek hem eski müşterilerinin hem de diğer depremzedelerin tıraşını yapıyor.

Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde araba pazarı alanına kurulan çadır kentte depremzedelere hizmet sunan Kuş, AA muhabirine, depremden sonra hem evlerini hem de işini kaybettiğini söyledi.

Depremin ardından ailesiyle çadırda kalmaya başladıklarını anlatan Kuş, bir süre sonra eski müşterilerinin tıraş için kendisini aradığını belirtti.

Patronunun kendisine ekipmanları vermesiyle yeniden işe başladığını anlatan Kuş, "Günde 5'e yakın çadır kentte gidiyorum. Benim burada bir hizmet bedelim de yok. Çoğu kişiden para almıyorum. Veren olursa yani ufak tefek şeyler veriyorlar. Ben de kendimce hizmet sunmaya çalışıyorum." dedi.

Çadır kentte kalan Tuncay Kurtoğlu, büyük afetin ardından yaşama adapte olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ı tekrar ayağa kaldıracaklarına inançlarının tam olduğunu dile getiren Kurtoğlu, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizi kimseye muhtaç etmedi her şeyimizi, yiyecekten gıdaya, giysisine kadar hepsini verdiler. Bugün tıraş olduk. Allah'a şükür, böyle gençler bize her zaman lazım. Bizi bu saatten sonra gençler ayakta tutacak." diye konuştu.

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