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Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor

AA

Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor

HATAY (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Polis ve beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran Hatay'daki depremzede gençler, kaldıkları çadır kentte kısıtlı imkanlarla oluşturulan parkurda sınava hazırlanıyor.

6 Şubat'taki depremler, öğrencilerin eğitim hayatı ve sınavlara hazırlık sürecini de etkiledi.

Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan öğrenciler, aileleriyle yerleştikleri çadır kentlerde bir yandan depremin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çabalarken diğer yandan da sınavlara hazırlanıyor.

Hatay Stadyumu yanındaki çadır kente yerleştirilen ailelerin çocuklarından bazıları da deprem nedeniyle sekteye uğrayan hedeflerine ulaşmak için yoğun gayret sarf ediyor.

Polis ya da beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran gençler, çadır kentte kömür torbaları ve pet şişeleri kullandıkları parkurda Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanıyor.

- "Kömür çuvallarını atlamak için kullanıyoruz"

Polislik sınavına hazırlanan depremzede genç Nurullah Coşkun, AA muhabirine, Yayladağı ilçesinde yaşadığını ve depremin ardından ailesiyle çadır kentte kalmaya başladığını anlattı.

Polis olmak istediğini anlatan Coşkun, hayalini gerçekleştirmek için Denizli Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin çadır kentte oluşturduğu polislik sınavına hazırlık parkurunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çadır kentte kısıtlı imkanlarla kurulan parkurda çalıştıklarını aktaran Coşkun, "Kömür çuvallarını atlamak için kullanıyoruz. Normalde onların dubalar kadar olması lazım. Taşıdığımız pet şişeler normalde 5 litre değil de 15 kilogram olmak zorunda hatta erkekler için 30 kilogram diye biliyorum. Elimizde imkan olmadığı için mecburen bunları kullanıyoruz." diye konuştu.

Coşkun, ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanıp çok çalışarak başarılı olacağına inandığını belirtti.

- "Hocalarım vefat etti, antrenmanlarım yarıda kaldı"

Liseden geçen yıl mezun olduğunu belirten Sibel Öztoprak da depremde evlerinin ağır hasar aldığını ve çadır kente yerleştiklerini aktardı.

Deprem öncesi polislik sınavına hazırlandığını kaydeden Öztoprak, eve giremediklerini ve kitaplarını alamadığını, bu nedenle çalışmalarının yarım kaldığını dile getirdi.

Öztoprak, çocukluk hayali olan polislik mesleğini yapmayı çok istediğini belirterek, "Deprem olmadan önce kursa kaydolmuştum. Sınavıma en iyi şekilde çalışmaya başlamıştım ama deprem olunca antrenmanlarım yarıda kaldı. Antrenman yaptıran hocalarımız enkaz altında kalarak vefat etti." dedi.

Çadır kentte görevli öğretmenlerin desteğiyle parkur kurduklarını anlatan Öztoprak, şöyle devam etti:

"Antrenman yerimiz çok dar, kitaplarımız da çok kısıtlı. Ağırlık olarak 5 litrelik damacanaları taşıyoruz, engel olarak da kömür torbalarını koyduk. Bu antrenmanları yapmazsak rakiplerimizden geride kalacağız. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla sınava hazırlanmaya çalışıyoruz."

Öztoprak, 17-18 Haziran'da yapılacak polislik sınavı için kitaplarının olmaması nedeniyle internetteki videolardan çıkardıkları notlarla ders çalıştığını belirtti.

- "Sınav atmosferini yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni Mesut Oluk da depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Hatay'a gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çadır kentte depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledikleri anlatan Oluk, sınavlara hazırlanan gençler için de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Polislik ve beden eğitimi öğretmenliği sınavlarına kısa bir süre kaldığına işaret eden Oluk, şunları kaydetti:

"Bu sınavlara katılmak isteyen çok öğrenci var. Öğrencilerden 'Başvuru yaptık, sınavımız var, heyecanlıyız' diyenler oldu. Biz de 'Tamam, biz de senin heyecanına ortak olalım, size burada parkurlar kurarak sınavı yaşatalım' dedik. 4 gün önce bu parkuru kurduk. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımız bazı malzemeler gönderdi. Tabii nizami olmasa da elimizden geldiği kadar en iyi şekilde parkuru hazırladık ve çocuklarımızın sınav atmosferini yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz."

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