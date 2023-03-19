Hatay'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde freni arızalanan bir kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen bir kamyona ve iki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması çalışmalarında kullanılan Y.D. (49) yönetimindeki 06 DFY 762 plakalı kamyon, İskenderun-Arsuz kara yolu Nardüzü Mahallesi'nde seyir halindeyken trafik ışıklarında bekleyen bir kamyona ve iki otomobile çarptı.

Kaza sonrası sıkıştığı kamyondan çıkarılan Y.D. ile diğer araçtaki 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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